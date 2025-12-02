Tàu Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc thăm thành phố Đà Nẵng

Ngày 2/12, tàu huấn luyện Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc với 375 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Hong Sang Yong làm Trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.

Lễ đón tàu có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng thành phố, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, đại diện Cục Đối ngoại, Quân chủng Hải quân.

Tàu huấn luyện Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc, cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Phía Hàn Quốc có Tùy viên Quốc phòng Trung tá Park Jeong Hwan, cán bộ Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Tàu huấn luyện Roks Hansando có lượng giãn nước 4.500 tấn, dài 142m, cao 18m, được trang bị công nghệ tàng hình tối tân giúp giảm thiểu các loại tín hiệu phát ra từ tàu, tránh bị quân địch phát hiện và tấn công.

Đại diện tàu huấn luyện Roks Hansando nhận hoa chào mừng của đoàn đón tiếp (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn sẽ tham gia các hoạt động như chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao, tham quan văn hóa, du lịch và rời cảng vào ngày 5/12.

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cho biết chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy giữa Việt Nam và Hàn Quốc.