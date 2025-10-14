Đà Nẵng chấp thuận dự án 20 bến thủy du lịch nội địa gần 10.000 tỷ đồng

Theo phương án chấp thuận của thành phố, giai đoạn 1 (2025-2030) được chia làm một dự án thành phần với các hạng mục đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của bến như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé...

Phạm vi dự án từ cầu Thuận Phước đến cầu Tiên Sơn, gồm: Công viên cảnh quan, công trình trên phần đất phía sau bến tương ứng, mua sắm tàu thuyền phục vụ hoạt động du lịch đường thủy, trình diễn hiệu ứng chiếu sáng, show diễn nghệ thuật…

Tàu chở khách tham quan trên sông Hàn về đêm (Ảnh: Nguyễn Trình).

Giai đoạn 2 (2028-2031) được chia làm 2 dự án thành phần, gồm: Đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa dọc sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò cùng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của bến như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé.

Ngoài ra còn có công viên cảnh quan, công trình trên phần đất phía sau bến tương ứng, mua sắm tàu thuyền phục vụ hoạt động du lịch đường thủy.

Cũng trong giai đoạn 2028-2031, các đơn vịsẽ đầu tư xây dựng 4 bến thủy nội địa dọc sông Cẩm Lệ, cùng một số công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của bến như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé.

Giai đoạn này còn bao gồm dự án như công viên nhà chờ, nhà soát vé, công viên cảnh quan, công trình trên phần đất phía sau bến tương ứng, mua sắm tàu thuyền phục vụ hoạt động du lịch đường thủy.

Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng dự án này sẽ đánh thức tiềm năng du lịch đường thủy nội địa.

Ngoài mục tiêu chính là phục vụ du lịch đường thủy nội địa, hệ thống cảng, bến thủy nội địa còn là nơi đón trả khách, neo đậu tàu thuyền... phục vụ giao thông công cộng bằng đường thủy, giảm tải áp lực giao thông đường bộ, đa dạng hóa phương thức vận chuyển hành khách...

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất để thực hiện giai đoạn một của dự án.