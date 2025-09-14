Mua vé máy bay, kiểm tra an ninh sân bay bằng sinh trắc học, VNeID từ 1/12

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Trong chỉ thị này, lãnh đạo Chính phủ chỉ ra một số vướng mắc trong triển khai, điển hình là việc thiếu hành lang pháp lý quy định việc tham gia thực hiện thủ tục toàn trình thông qua giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học khi lên máy bay.

Với triển khai tích hợp giấy tờ trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), nhiều đơn vị vẫn yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trong khi dữ liệu công dân và giấy tờ điện tử đã được tích hợp trên VNeID.

Thủ tướng yêu cầu tất cả khách làm thủ tục mua vé, check-in, kiểm tra an ninh, lên máy bay bằng công nghệ sinh trắc học và xác thực điện tử VneID từ 1/12 (Ảnh: Nam Anh).

Để thúc đẩy chuyển đổi số trong ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, Thủ tướng triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các sân bay trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10.

Quy trình này cũng cần áp dụng tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, TPHCM trong năm nay.

Từ ngày 15/9, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành liên quan phối hợp với các hãng hàng không hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng căn cước, căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay…

Theo yêu cầu của Thủ tướng, từ 15/9 đến 30/11, các đơn vị phải chủ động nghiên cứu triển khai chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không.

Từ 1/12, Thủ tướng yêu cầu chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt.

“Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống ki-ot tự phục vụ tại sân bay”, chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Lãnh đạo Chính phủ giao chính quyền thành phố Hà Nội, TPHCM chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí ngân sách bảo đảm hạ tầng, thiết bị cần thiết để triển khai các tiện ích giao thông và ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID tại các tuyến nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và bãi đỗ phương tiện trên địa bàn thành phố. Việc này phải hoàn thành trong tháng 12.

Đối với triển khai tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID, Thủ tướng quán triệt “tuyệt đối không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình các loại giấy tờ đã có thông tin tích hợp trên ứng dụng VNeID hoặc trong cơ sở dữ liệu đã kết nối, chia sẻ khi thực hiện thủ tục hành chính”.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Nhà nước khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục giao dịch dân sự, thương mại và hoạt động khác trong đời sống xã hội cũng không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi công dân đã xuất trình thông tin tương ứng từ VneID.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị để thực hiện khen thưởng hoặc phê bình, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị khi để nhiệm vụ chậm, muộn.