Cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huế được điều chuyển sau kỷ luật

Sáng 28/5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế xác nhận đã có quyết định về việc điều động công chức thuộc đơn vị quản lý.

Theo nội dung quyết định, ông Nguyễn Đình Đức, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, được điều động đến công tác tại Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế) kể từ ngày 27/5.

Ông Nguyễn Đình Đức, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, được bố trí chỗ làm mới sau khi bị kỷ luật (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế)

Lương và các khoản phụ cấp của ông Đức do Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu giải quyết theo quy định hiện hành.

Trước đó, Thành ủy Huế đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường kiêm Chánh Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế, bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 26/5, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã có quyết định cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đối với ông Nguyễn Đình Đức.

Theo thông báo của Thành ủy Huế, ông Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Đức cũng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV truyền thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới. Từ sơ hở này, doanh nghiệp đã làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng nơi ông đang sinh hoạt và công tác.