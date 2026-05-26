Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Thành ủy Huế đã có thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố.

Theo thông báo của Thành ủy Huế, ông Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế (Nguồn: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế)

Ông Đức cũng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV truyền thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới. Từ sơ hở này, doanh nghiệp đã làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Nguyễn Đình Đức gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng nơi ông đang sinh hoạt và công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8, bà Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức.

Theo bà Huệ, ông Đức đã để Công ty TNHH MTV truyền thông Cát Tường Quân lợi dụng sơ hở làm giả các hồ sơ, chứng từ phát sóng để nghiệm thu, thanh quyết toán chiếm đoạt ngân sách nhà nước. Khi phát hiện sai phạm, ông không chỉ đạo rà soát toàn bộ hợp đồng đã ký kết để ngăn ngừa, xử lý sai phạm tương tự và chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền.

Hồi đầu tháng 3, ông Nguyễn Đình Đức đã bị Ủy ban bầu cử thành phố Huế rút tên khỏi danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm phường Phong Quảng và các xã Quảng Điền, Đan Điền).