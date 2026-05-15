Yêu cầu kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế
(Dân trí) - Cơ quan kiểm tra yêu cầu kỷ luật Đảng đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) thành phố Huế do có nhiều vi phạm, để doanh nghiệp lợi dụng sơ hở chiếm đoạt ngân sách Nhà nước.
Ngày 15/5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã phát đi thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 8, trong đó có nội dung liên quan thi hành kỷ luật cán bộ.
Bà Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, cho biết cơ quan này đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.
Theo lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, ông Đức chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong xây dựng, phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình nông thôn mới.
Ông Đức đã để Công ty Cát Tường Quân (trụ sở tại Huế) lợi dụng sơ hở làm giả các hồ sơ, chứng từ phát sóng để nghiệm thu, thanh quyết toán chiếm đoạt ngân sách Nhà nước. Khi phát hiện sai phạm, ông không chỉ đạo rà soát toàn bộ hợp đồng đã ký kết với Công ty Cát Tường Quân để ngăn ngừa, xử lý sai phạm tương tự và chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền.
Vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi ông Đức đang sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.
Trước đó, ông Nguyễn Đình Đức đã bị Ủy ban bầu cử thành phố Huế rút tên khỏi danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm phường Phong Quảng và các xã Quảng Điền, Đan Điền).
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, nguyên Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế).
Thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hùng đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm kê, kiểm tra quỹ tài khoản tiền mặt, tài khoản tạm giữ thi hành án và quản lý, bảo mật thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số cá nhân.
Lợi dụng sơ hở này, kế toán nghiệp vụ thi hành án đã lấy cắp thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số của ông Hùng, làm giả chứng từ để chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án.