Yêu cầu kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế

Ngày 15/5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã phát đi thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 8, trong đó có nội dung liên quan thi hành kỷ luật cán bộ.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, cho biết cơ quan này đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Huế.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT thành phố Huế (Nguồn: UBND TP Huế).

Theo lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, ông Đức chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong xây dựng, phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình nông thôn mới.

Ông Đức đã để Công ty Cát Tường Quân (trụ sở tại Huế) lợi dụng sơ hở làm giả các hồ sơ, chứng từ phát sóng để nghiệm thu, thanh quyết toán chiếm đoạt ngân sách Nhà nước. Khi phát hiện sai phạm, ông không chỉ đạo rà soát toàn bộ hợp đồng đã ký kết với Công ty Cát Tường Quân để ngăn ngừa, xử lý sai phạm tương tự và chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền.

Vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi ông Đức đang sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Đức đã bị Ủy ban bầu cử thành phố Huế rút tên khỏi danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm phường Phong Quảng và các xã Quảng Điền, Đan Điền).