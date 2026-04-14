Tiến độ các dự án đảm bảo cung ứng điện cho Phú Quốc

Hiện trạng cấp điện và tình hình phát triển phụ tải tại Đặc khu Phú Quốc

Đặc khu Phú Quốc đang được cung cấp điện từ 2 nguồn 110kV: Trạm biến áp (TBA) 110kV Phú Quốc (2x63MVA) qua tuyến cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc và TBA 110kV Nam Phú Quốc (2x63MVA) qua đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc.

Tuy nhiên 2 nguồn này chưa được liên kết với nhau, nếu một trong hai nguồn bị sự cố, sẽ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn.

Để phục vụ cho việc chuẩn bị đầu tư, phát triển lưới điện phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của Đặc khu Phú Quốc, đặc biệt phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, Công ty Điện lực An Giang chủ động thống kê phụ tải và ghi nhận nhu cầu phụ tải như sau:

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho đặc khu Phú Quốc, đảm bảo cung cấp điện cho Hội nghị APEC 2027, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động đầu tư và đang triển khai thi công các công trình lưới điện: Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.

Thi công trạm biến áp 220kV Phú Quốc giữa cái nắng gần 40 độ C (Ảnh: EVNSPC).

Sau khi hoàn thành các dự án Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và Phú Quốc - Nam Phú Quốc, Trạm biến áp 110kV Bắc Phú Quốc sẽ được cấp nguồn 110kV và đảm bảo được N-1, nâng tổng năng lực cung cấp điện của toàn Đặc khu lên 315 MVA, bảo đảm cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ Hội nghị APEC 2027 và nhu cầu phát triển kinh tế, sinh hoạt của người dân.

Tình hình triển khai các dự án điện trọng điểm trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc

3 công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, Đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh năng lượng và sự phát triển kinh tế - xã hội của Đặc khu Phú Quốc, đặc biệt phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Nhà thầu tranh thủ thi công ban đêm để đảm bảo tiến độ công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (Ảnh: EVNSPC).

Thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Ban Quản lý Dự án Điện lực miền Nam và các đơn vị liên quan cùng các nhà thầu thi công đã ưu tiên tập trung toàn bộ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình này.

UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các Sở, Ban ngành và UBND Đặc khu Phú Quốc lập kế hoạch chi tiết theo từng dự án, từng vị trí móng trụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu và huy động toàn hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc; các Sở, ban ngành, UBND Đặc khu Phú Quốc cũng đã có sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thi công công trình đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc (Ảnh: EVNSPC).

Tuy nhiên, hiện cả 3 dự án vẫn còn gặp nhiều rào cản. Vướng mắc cụ thể của các trình công trình tính đến ngày 12/4:

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc

Quy mô 2x250MVA và 2x17,9km đường dây 220kV đấu nối. Tổng mức đầu tư 877,6 tỷ đồng. Khởi công ngày 20/12/2025. Công trình dự kiến đóng điện trong tháng 11.

Hiện nay, UBND Đặc khu Phú Quốc đã phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 26/2 ; tuy nhiên, Hội đồng bồi thường của Đặc khu Phú Quốc đã chi trả được 10/13 hộ, còn lại 3 hộ chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng.

Xe vận chuyển vật tư vào công trình xây dựng Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (Ảnh: EVNSPC).

Đường dây 110 kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc

Quy mô chiều dài tuyến 19,93km, trong đó phần đường dây trên không dài 17,31km, phần cáp ngầm qua sân bay Phú Quốc dài 2,62km. Số mạch 0,8km, đường dây 2 mạch 110kV; 1,7km đường dây 4 mạch 110kV; 17,4km đường dây 4 mạch (2 mạch 220kV và 2 mạch 110kV).

Đại diện chủ đầu tư giám sát thầu thi công ban đêm vị trí trụ số 11 thuộc công trình Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc (Ảnh: EVNSPC).

Đường dây gồm 79 vị trí trụ. Tổng mức đầu tư 934 tỷ đồng. Công trình dự kiến đóng điện trong tháng 4 nhưng hiện vẫn còn 7/79 vị trí trụ và một số khoảng néo chưa được bàn giao mặt bằng.

Vật tư đã tập kết sẵn sàng tại vị trí trụ số 60 thuộc Đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc (Ảnh: EVNSPC).

Đường dây 110 kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc

Quy mô đường dây gồm 2x20,7km, 2 mạch, 75 trụ. Tổng mức đầu tư 352,97 tỷ đồng. Công trình dự kiến đóng điện trong tháng 6. Nhưng hiện vẫn còn 43/75 vị trí trụ chưa bàn giao mặt bằng thi công.

Các công trình hiện nay đang gặp phải những rào cản, khó khăn, vướng mắc; tuy nhiên, cùng với những nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư, các đơn vị liên quan và các nhà thầu thi công, cũng như sự vào cuộc của địa phương, tình hình đang từng bước được tháo gỡ.

Đồng thời, sự đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu của người dân trên địa bàn đặc khu về tính chất quan trọng, lợi ích chung của các công trình sẽ góp phần sớm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công, đưa các công trình vận hành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về nguồn điện ổn định, chất lượng.