Phú Quốc quyết tâm đạt 100% phương tiện giao thông xanh vào năm 2035

Ngày 15/5, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ trì hội nghị Đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của đề án là đạt tỷ lệ 100% phương tiện giao thông xanh trên đảo vào năm 2035.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phú Quốc đang xây dựng kế hoạch tích hợp mạng lưới trạm sạc và trạm đổi pin thông minh trực tiếp vào quy hoạch phân khu đô thị.

Theo đó, chính quyền đặc khu dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp quản lý hành chính mạnh như: thử nghiệm lệnh cấm phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo các khung giờ cao điểm trên các trục đại lộ giao thông trọng điểm.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh các nội dung về chuyển đổi số và hạ tầng xanh cần phải được đưa ngay vào việc điều chỉnh quy hoạch của Phú Quốc theo Quyết định 150 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì hội nghị Đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: Dung Hoàng).

Ông yêu cầu các trạm đổi pin cần được bố trí cụ thể tại các dự án đang triển khai để đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng và tiện lợi cho người dân, tránh tình trạng hạ tầng hoàn thành rồi mới đào bới lên để làm.

Nhằm tạo hành lang pháp lý, Chủ tịch An Giang yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu để ban hành quy chuẩn xây dựng tại Phú Quốc cùng quy định về quản lý môi trường ngay trong tháng 6, áp dụng nghiêm các chế tài xử phạt theo các nghị định hiện hành.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết địa phương đang làm quy hoạch phân khu và sắp tới là điều chỉnh quy hoạch chung để kịp thời bổ sung nội dung phát triển các trạm điện phục vụ giao thông xanh.

Tuy nhiên, ông Khoa cũng nhìn nhận rằng thời gian từ nay đến năm 2030 là rất ngắn và khó đạt kết quả tốt nếu áp đặt ngay. Vì vậy, Phú Quốc đề xuất hoàn thiện giao thông xanh vào năm 2035 là phù hợp, đồng thời cần có các biện pháp kinh tế đi kèm như khuyến khích người dân đổi phương tiện cũ lấy mới với nguồn hỗ trợ rõ ràng, kết hợp cùng chế tài xử phạt nghiêm khắc để việc chuyển đổi đi vào thực chất.

Bà Thùy Trang, đại diện Công ty TNHH MTV TMDV Võ Gia Phú Quốc, đơn vị vận hành khu nghỉ dưỡng Tom Hill, cho biết doanh nghiệp đang tập trung vào 2 mục tiêu quản lý rác thải và thay thế vật liệu.

"Hiện tại, toàn bộ rác thải hữu cơ từ nhà bếp và quầy bar của khu nghỉ dưỡng đều được chuyển đổi thành phân bón sinh học để chăm sóc mảng xanh nội khu, đồng thời đơn vị đã loại bỏ hoàn toàn các chai nhựa hay vỏ bọc nhựa bằng các chất liệu thân thiện với môi trường", bà Trang cho biết.

Xe buýt điện thông dụng tại Phú Quốc (Ảnh: VinBus).

Ông Trần Trung Kết, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phú Quốc (CEO Group), cho biết đang tiếp tục thúc đẩy các khách sạn và cư dân tại các khu du lịch do đơn vị quản lý từng bước áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn xanh.

Bên cạnh đó, đại diện CEO Group cũng kiến nghị tỉnh cần xây dựng chi tiết hơn nữa các tiêu chí và chỉ tiêu cụ thể về chuyển đổi xanh để các doanh nghiệp có cơ sở rõ ràng làm căn cứ áp dụng, mang lại hiệu quả chuyển đổi tối ưu.

Hiện tại, Phú Quốc đã có hơn 30 xe buýt điện hoạt động ổn định trên các tuyến đường chính như cảng Bãi Vòng, Dương Đông, Bãi Trường và Gành Dầu, cùng với hệ thống hơn 500 xe taxi điện đang hoạt động phục vụ người dân và du khách. Ngoài ra, xe điện cá nhân cũng đang được người dân địa phương và các doanh nghiệp làm du lịch đưa vào sử dụng thay xe xăng, dầu.