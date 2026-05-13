Hơn 70% mặt bằng phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc đã được bàn giao

Hơn 70% diện tích đất cần thiết cho các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 tại "đảo ngọc" đã được bàn giao cho các nhà thầu, đảm bảo tiến độ thi công. Thông tin này được UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết ngày 13/5.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thời gian qua đối mặt với nhiều áp lực do khối lượng công việc lớn và thời hạn gấp rút.

"Chúng tôi xác định công tác vận động, chia sẻ và hỗ trợ bà con giao mặt bằng sớm là giải pháp hiệu quả nhất. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình không chấp hành dù đã được tuyên truyền nhiều lần, chính quyền buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và tiến độ chung của quốc gia", ông Khoa nhấn mạnh.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức đối thoại lưu động, trực tiếp giải quyết thắc mắc về công tác giải phóng mặt bằng cho người dân (Ảnh: Hoàng Dung).

Phú Quốc đang gấp rút GPMB để bàn giao đất sạch cho các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Tiến độ GPMB tại các khu tái định cư: Khu tái định cư An Thới (24ha): Đã bàn giao hơn 20ha tính đến hết tháng 4.

Khu tái định cư Hàm Ninh (gần 103ha): Đã bàn giao 72%, còn vướng gần 30ha. Khu vực này đang khẩn trương triển khai để bố trí chỗ ở cho hơn 5.000 hộ dân.

Khu tái định cư Hồ Suối Lớn (25ha): Còn vướng khoảng 15ha.

Khu tái định cư Cửa Cạn (hơn 98ha, trong đó 96,4ha đất rừng): Vườn quốc gia Phú Quốc đã bàn giao hơn 82ha, còn vướng gần 14ha.

Để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương đã sửa chữa hơn 100 căn nhà tại khu tái định cư Suối Lớn để bố trí tạm cư.

Đến đầu tháng 5, UBND đặc khu vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Trước đó, Phú Quốc cũng đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh An Giang xem xét các phương án bồi thường thỏa đáng cho các trường hợp sử dụng đất lâu đời.

Đối với các trường hợp đất có nhiều chủ đồng sở hữu dẫn đến tranh chấp, địa phương vẫn tiến hành thu hồi để đảm bảo tiến độ dự án. Sau đó, chính quyền sẽ xác định chính xác người sở hữu và đền bù phù hợp.