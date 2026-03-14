"Cung đường chữ S" rực rỡ cờ đỏ ngày bầu cử, thu hút nhiều khách nước ngoài

Những ngày này, khắp các bản làng ở xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa ngập tràn không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đi dọc các con đường quanh xã, người dân và chính quyền địa phương cắm cờ Tổ quốc để chào mừng "ngày hội non sông". Tại bản Đôn, nhiều du khách nước ngoài và trong nước thích thú, đến check-in bên "cung đường chữ S" ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng.

Theo ghi nhận, ngoài du khách địa phương, đông đảo du khách nước ngoài tìm đến đây để chụp ảnh, ngắm khung cảnh cờ hoa tung bay bên những thửa ruộng bậc thang xanh mướt.

Ông Hà Nam Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pù Luông, cho biết "cung đường chữ S" là một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo khách du lịch trong thời gian qua. Để chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã đã tổ chức cắm hơn 200 lá cờ Tổ quốc dọc hai bên đường để du khách tham quan, chụp ảnh.

Nhìn từ trên cao, cung đường nổi bật và rực rỡ với sắc cờ đỏ sao vàng.

Đôi bạn trẻ Hà Thị Hồng Duyên và Hà Thị Thúy Linh (đều 19 tuổi, trú tại xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa) mặc trang phục đồng bào dân tộc Thái chụp ảnh bên "cung đường chữ S" rực rỡ sắc cờ Tổ quốc.

Tại các tổ bầu cử ở xã Pù Luông, mọi công tác chuẩn bị cho "ngày hội non sông" cũng đã hoàn tất. Theo lãnh đạo địa phương, toàn xã có 6.993 cử tri (3.463 nam, 3.530 nữ) được bố trí tại 6 tổ, 20 điểm bầu cử.

Lực lượng chức năng kiểm tra hòm phiếu để chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại điểm bầu cử thôn Eo Kén, xã Pù Luông, việc trang trí, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, cũng như các điều kiện phục vụ cử tri trong ngày bỏ phiếu đã được hoàn tất.

Trước đó, ngày 10/3, Thượng Tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Pù Luông.

Vị trí xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).