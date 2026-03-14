Những lá phiếu từ nơi biệt lập giữa núi rừng

Sáng 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tổ bầu cử số 1, thôn O2, xã Vĩnh Sơn.

Thôn O2 nằm biệt lập giữa núi rừng, địa hình hiểm trở, độ dốc lớn, nhiều đoạn chỉ có đường mòn xuyên rừng khiến việc đi lại rất khó khăn. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép tỉnh Gia Lai tổ chức bỏ phiếu sớm tại khu vực này vào ngày 14/3.

Cử tri thôn O2 đến sớm tại điểm bỏ phiếu sáng 14/3 (Ảnh: Nhật Trường).

Tổ bầu cử cùng cán bộ địa phương phải vượt núi, băng rừng gần nửa ngày để đưa hòm phiếu, tài liệu và các trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử vào làng.

Sáng sớm 14/3, đông đảo cử tri trong thôn đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Khu vực bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của đất nước, tạo nên không khí phấn khởi giữa đại ngàn.

Cử tri thôn O2 nô nức thực hiện quyền công dân, mong muốn lựa chọn những đại biểu đủ đức, tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh Đinh Văn Hiệp (SN 2000, trú thôn O2) cho biết nhiều ngày qua, cán bộ và lực lượng phục vụ bầu cử đã vượt rừng để vào thôn chuẩn bị điểm bỏ phiếu.

“Đường xa, dốc cao nhưng các cán bộ vẫn mang hòm phiếu vào tận làng. Nhìn cảnh mọi người mồ hôi đầm đìa mà vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bà con trong thôn rất xúc động”, anh Hiệp chia sẻ.

Trước ngày bỏ phiếu, tổ bầu cử phải đi bộ băng rừng hiểm trở gần nửa ngày mới tới được điểm bỏ phiếu giữa đại ngàn thôn O2, xã Vĩnh Sơn (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Theo ông Đinh Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Sơn, nhờ công tác tuyên truyền, vận động được triển khai hiệu quả, người dân đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình và tích cực tham gia bầu cử.

Đến 8h cùng ngày, 100% cử tri tại tổ bầu cử số 1 thôn O2 đã hoàn thành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

“Sau khi kết thúc bỏ phiếu, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ phương án để vận chuyển hồ sơ, tài liệu và hòm phiếu về ban bầu cử theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối”, ông Đức cho hay.

Thôn O2 hiện có 57 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu, trong đó có 131 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ba Na. Do địa hình cách trở, đời sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn.

Những lá phiếu đầu tiên ở đại ngàn (Ảnh: Nhật Trường).

Những năm qua, dù địa phương đã được quan tâm đầu tư cơ bản các nhu cầu thiết yếu như điện, đường, trường, trạm. Tuy nhiên, nhiều hạng mục vẫn mang tính tạm thời, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Toàn bộ các hộ trong thôn được hỗ trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời. Song, nguồn điện này phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Những ngày mưa hoặc ít nắng, điện thường yếu và chập chờn, không đủ phục vụ sinh hoạt. Nguồn nước sinh hoạt của người dân được dẫn từ các khe, suối trong rừng. Mùa mưa nguồn nước dồi dào, nhưng vào mùa khô, nhiều hộ phải chắt chiu từng can nước.

Cử tri Đinh Thị Nghiêng (SN 2003) cho biết người dân trong thôn chủ yếu sống dựa vào trồng trọt và chăn nuôi nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

“Chúng tôi mong sớm có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại ổn định và nguồn nước sinh hoạt tốt hơn để cuộc sống bớt khó khăn. Có điện, có sóng, con cháu trong làng cũng sẽ có điều kiện học hành, tiếp cận thông tin tốt hơn”, chị Nghiêng bày tỏ.