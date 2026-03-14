Lính biên phòng "vượt nắng thắng mưa", đưa thông tin bầu cử về thôn bản

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế) phối hợp chính quyền địa phương phổ biến các quy định về bầu cử cho người dân tại điểm sinh hoạt văn hóa thôn Tu Vay, xã A Lưới 3. Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, những ngày qua dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, thường xuyên có mưa, nhưng công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các xã vùng cao A Lưới được triển khai khẩn trương.

Lực lượng biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân (Ảnh: Võ Tiến).

Cán bộ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm chuẩn bị loa di động của mô hình “Tiếng loa biên phòng” để tuyên truyền về bầu cử tại địa bàn xã A Lưới 3.

Thời gian qua, các đồn biên phòng tại thành phố Huế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt như mô hình “Tiếng loa biên phòng”, tuyên truyền trực tiếp tại thôn, bản và trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử đến từng người dân, củng cố “thế trận lòng dân”, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cử tri vùng cao biên giới hướng tới ngày hội lớn của đất nước (Ảnh: Võ Tiến).

Cán bộ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền bầu cử tại các khu vực xa trung tâm, giúp đồng bào nắm rõ quy định và ý nghĩa của cuộc bầu cử (Ảnh: Võ Tiến).

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng ứng dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử, tiếp cận cử tri trẻ và người dân sử dụng điện thoại thông minh ở khu vực biên giới (Ảnh: Võ Tiến).

Cán bộ Biên phòng cùng chính quyền xã A Lưới 3 “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân tích cực tham gia bầu cử (Ảnh: Võ Tiến).

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với các lực lượng địa phương bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã A Lưới 1 (Ảnh: Võ Tiến).

Ông Lê Quang Anh (áo xanh), Trưởng thôn A Đeeng Par Lieng 1, xã A Lưới 1 và ông Lê Bình Mây, người có uy tín của thôn tìm hiểu danh sách ứng viên bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ông Mây còn trực tiếp tham gia công tác tuyên truyền, thông tin về bầu cử cho bà con trong thôn, bản của mình.

Theo lãnh đạo UBND xã A Lưới 1, những già làng, trưởng bản, người có uy tín là lực lượng giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bởi họ hiểu phong tục và tiếng nói của đồng bào.

Hai phụ nữ lớn tuổi Trần Thị Lý (áo đỏ) và Hồ Thị Me L (áo đen), rạng rỡ trong ngày đi dự buổi tiếp xúc cử tri của các ứng viên Hội đồng nhân dân xã A Lưới 3.

Các cử tri chăm chú lắng nghe chương trình hành động, cam kết của ứng viên Hội đồng nhân dân xã A Lưới 3 nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên phối hợp với Đại đội Bảo vệ Biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) kiểm tra cột mốc biên giới trong chuyến tuần tra song phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới trước thềm cuộc bầu cử (Ảnh: Võ Tiến).