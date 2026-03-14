Bầu cử sớm ở đồn biên phòng giáp Campuchia

Ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức cho 11 đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tổ chức bỏ phiếu sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại điểm bỏ phiếu thuộc Đồn Biên phòng Sêrêpốk (xã Buôn Đôn, Đắk Lắk), khu vực biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia, ngay từ sáng sớm hàng chục cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã có mặt để nghe phổ biến nội quy công tác bầu cử.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (áo xanh nhạt), cùng đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk và trao đổi với cử tri việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Tổ bầu cử Đồn Biên phòng Sêrêpốk kiểm tra hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện để tiến hành bỏ phiếu theo quy định.

Sau khi kiểm tra thùng phiếu đúng quy định, tổ bầu cử đã dán băng niêm phong hòm phiếu để chuẩn bị cho việc bỏ phiếu của các cử tri tại đơn vị.

Hạ sĩ Võ Duy Văn (21 tuổi) cho biết đây là lần đầu tiên anh được cầm trên tay lá phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Tôi đã tìm hiểu kỹ về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và rất vinh dự khi được bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân", Hạ sĩ Văn chia sẻ.

Tổ bầu cử hướng dẫn, phát phiếu bầu cử cho các cử tri để thực hiện đầy đủ các bước bỏ phiếu theo đúng quy định.

Ngay sau khi hoàn tất việc bỏ phiếu, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Sêrêpốk nhanh chóng trở về vị trí công tác để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Riêng các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ đặc thù tại các khu vực biên giới, tổ bầu cử của Đồn Biên phòng Sêrêpốk đã mang hòm phiếu lưu động đến tận nơi để các cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử một cách bài bản, nghiêm túc theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các quy định liên quan. Toàn tỉnh có 2.120 điểm bỏ phiếu tại 102 xã, phường, cơ bản đã hoàn tất các khâu chuẩn bị.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh tỉnh chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tuyên truyền, bảo đảm thông tin về bầu cử được truyền tải rõ ràng, dễ hiểu, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các khu vực khó khăn. Ông cho rằng, các phương án cũng được xây dựng nhằm sẵn sàng ứng phó với nhiều tình huống, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồn Biên phòng Sêrêpốk tiếp giáp Vương quốc Campuchia (Ảnh: Google Maps).