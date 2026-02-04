Cục Đường bộ hỏa tốc yêu cầu khắc phục các nguy cơ mất an toàn giao thông

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2026, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã phát công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường bộ cao tốc, đồng thời khẩn trương khắc phục các nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.

Cục Đường bộ yêu cầu các cơ quan quản lý đường bộ, chủ đầu tư, doanh nghiệp quản lý, khai thác cao tốc tập trung hoàn thiện các hạng mục thiết yếu tại trạm dừng nghỉ, tăng cường hệ thống biển báo, cảnh báo, bố trí đầy đủ thiết bị bảo đảm an toàn tại các đoạn tuyến có làn dừng xe khẩn cấp không liên tục, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ùn tắc kéo dài trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đối với các tuyến cao tốc đang khai thác phân kỳ, Cục Đường bộ yêu cầu rà soát tổ chức giao thông, nghiên cứu điều chỉnh tốc độ khai thác phù hợp với từng loại phương tiện và điều kiện thực tế của từng đoạn tuyến, nhất là các khu vực có tầm nhìn hạn chế, dốc dài, thường xuyên có sương mù.

Các đơn vị phải tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, kịp thời phát hiện và xử lý hư hỏng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương trong điều tiết, phân luồng, xử lý sự cố, ùn tắc, tai nạn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết.

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nhiệm vụ nêu trên nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026 và các sự kiện chính trị quan trọng.