Cục CSGT điều chỉnh tốc độ trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn

Chiều 2/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 3 Cục CSGT vừa có thông báo thay đổi tổ chức giao thông và điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép trên một số đoạn, tuyến thuộc cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Một đoạn trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cụ thể, tại đoạn km274+111,86 đến km288+000 (thuộc phường Yên Thắng - phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; thuộc khu vực Mai Sơn - Bắc Hầm - Tam Điệp) sẽ có tốc độ tối đa cho phép đối với tất cả các phương tiện là 80km/h.

Tại đoạn km288+000 đến km386+240 (thuộc phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đến xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) như sau:

Làn số 1 (làn sát dải phân cách giữa) dành cho ô tô con, xe tải ≤ 3,5 tấn, xe khách ≤ 29 chỗ... sẽ có tốc độ tối đa là 90km/h.

Làn số 2 dành cho xe khách giường nằm, các phương tiện còn lại sẽ có tốc độ tối đa là 80km/h.