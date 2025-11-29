Cục CSGT: Đầu tháng 12 sẽ có 400.000 phôi bằng lái để cấp cho dân

Sáng 29/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã làm việc và thống nhất với đơn vị cung cấp phôi giấy phép lái xe.

Theo đó, trong tuần đầu của tháng 12 sẽ có 400.000 phôi giấy phép lái xe dạng PET được cấp cho Cục CSGT để đơn vị này gửi cho Phòng CSGT các địa phương in và cấp cho người dân.

Phôi giấy phép lái xe dạng PET kiểu mới (Ảnh: Cục CSGT).

"Số lượng 400.000 phôi giấy phép lái xe này sẽ được phân bổ đều cho tất cả các địa phương. Tuy nhiên số lượng phôi giấy phép lái xe vẫn còn đang thiếu rất nhiều. Cục trưởng đang đốc thúc các đơn vị để có thể giải quyết sớm việc này", vị đại diện Cục CSGT nói.

Nhà chức trách cho biết, hiện việc cấp giấy phép lái xe bản vật lý (dạng PET) chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân do vướng mắc từ đơn vị cung cấp vật liệu phôi thẻ.

"Cục trưởng Cục CSGT đã nắm bắt được những khó khăn, chia sẻ nhu cầu của người dân muốn có giấy phép lái xe bản vật lý và nhận trách nhiệm đối với vấn đề này, đồng thời đã chỉ đạo đơn vị chức năng quyết tâm giải quyết sớm nhất vướng mắc trong cấp, đổi giấy phép lái xe bản vật lý cho người dân. Dự kiến giải quyết dứt điểm trong quý I năm 2026", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.

CSGT tổ chức sát hạch cấp GPLX cho người dân ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa tham mưu cho Bộ Công an một số quy định mới qua dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Theo Cục CSGT, trong dự thảo có một số điểm mới mà Cục CSGT đề xuất theo hướng đơn giản hóa thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, giảm số lượng giấy tờ phải nộp và mở rộng việc sử dụng dữ liệu điện tử trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Cục CSGT cho biết, giấy phép lái xe sẽ được cấp dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu nhằm tạo thuận lợi trong sử dụng và bảo đảm khả năng tra cứu khi cần thiết.

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ chỉ kiểm tra giấy phép lái xe điện tử. Trường hợp người dân có nhu cầu in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Cục CSGT cũng đề xuất bỏ quy định "đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe", nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp đổi. Ngoài ra, thông tin kê khai trong đơn đã được tự động thay thế bằng dữ liệu điện tử (trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các hệ cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông).