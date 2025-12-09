Vụ tai nạn 3 người tử vong trên cao tốc: Chuyến xe trở về sau đám cưới

Sáng 9/12, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đang tích cực điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khiến 3 người tử vong, 10 người bị thương. Trong số các nạn nhân có cả cô dâu và chú rể của chuyến xe định mệnh này.

Theo thông tin từ hành khách bị thương, trên xe đều là họ hàng, người thân của cô dâu và chú rể. Cô dâu V.T.Đ. (23 tuổi, trú tại xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) và chú rể H.V.T. (23 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) đều bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cặp đôi cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, mọi người trên xe đều đang ngủ nên không ai kịp phản ứng.

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn (Ảnh: Bình An).

Tài xế điều khiển ô tô 16 chỗ mang biển số 29B-081.xx là Phạm Văn Kiều (39 tuổi, trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình), là người thân của gia đình cô dâu và là tài xế xe khách chạy dịch vụ ở quê.

Anh Nguyễn Văn Ninh (29 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình), một trong những hành khách trên xe, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc.

Theo anh Ninh, trên xe có 13 người, gồm 2 tài xế, đang trên đường trở về quê Ninh Bình sau khi dự đám cưới ở xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Lê Quang Nam (bên trái), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, kiểm tra hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Bình An).

"Lúc đó mọi người đang ngủ bất ngờ nghe tiếng va chạm rất lớn. Tôi choàng tỉnh thấy kính xe vỡ, mọi người hoảng loạn kêu cứu. Tôi chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài. May mắn tôi chỉ bị trầy xước nhẹ", anh Ninh kể lại.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 10 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Các y, bác sĩ đang tập trung cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, phường Tam Kỳ và ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân tử vong, bị thương.

Phần đầu xe khách bị biến dạng (Ảnh: Bình An).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h12 ngày 9/12, tại km71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Xe khách biển số 29B-081.xx do tài xế Phạm Văn Kiều cầm lái, chở theo 12 người, đã bất ngờ va chạm vào phía sau xe đầu kéo mang biển số 15C-360.xx, kéo rơ-moóc mang biển số 15R-149.xx do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, trú tại Hải Phòng) điều khiển.

Cú va chạm mạnh đã khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.