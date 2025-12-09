Vụ tai nạn 4 người chết trên cao tốc: Lái xe đầu kéo dương tính với ma tuý

Tối 9/12, Cục CSGT (Bộ Công an) có thông tin thêm về vụ tai nạn khiến 4 người tử vong xảy ra tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo Cục CSGT, quá trình xác minh, giải quyết vụ tai nạn nêu trên, lực lượng chức năng xác định, anh P.V.K., lái xe khách biển số 29B-081.xx đã điều khiển xe khách liên tục trong thời gian 5 tiếng đồng hồ, quá thời gian lái xe theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Cục CSGT).

Ngoài ra, cả lái xe ô tô khách và hành khách trên xe đều không thắt dây đai an toàn, dẫn đến khi va chạm xảy ra, 2 người ngồi hàng ghế sau xe khách bị lực quán tính đẩy lên hàng ghế trước dẫn đến chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ; một người ngồi sau xe cũng bị va đập đa chấn thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Còn đối với tài xế B.M.T., lái xe đầu kéo BKS 15C-360.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 15R-149.xx, qua kiểm tra chất ma túy bằng phương pháp thử que test nước tiểu cho kết quả, nam tài xế này dương tính với chất ma túy.

Chiếc xe đầu kéo trong vụ tai nạn (Ảnh: Cục CSGT).

Như tin đã đưa, khoảng 4h12 ngày 9/12, tại km71+200 tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-081.xx và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15C-360.xx, kéo theo sơ mi rơ moóc mang biển kiểm soát 15R-149.xx.

Hậu quả vụ tai nạn làm 13 người trên ô tô khách bị thương vong, trong đó 4 người tử vong, 9 người bị thương, phần đầu phương tiện này bị biến dạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.