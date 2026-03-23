Cửa khẩu Móng Cái điều chỉnh phân luồng xuất nhập cảnh

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 23/3, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) điều chỉnh phân luồng người xuất nhập cảnh qua hai khu vực cầu Bắc Luân 1 và Bắc Luân 2, thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng.

Việc điều chỉnh nhằm duy trì ổn định hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trong thời gian phía Đông Hưng (Trung Quốc) triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại cầu Bắc Luân 1.

Hành khách làm thủ tục nhập cảnh ở cửa khẩu Bắc Luân 1 (cửa khẩu Quốc tế Móng Cái) tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN).

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, cầu Bắc Luân 1 chỉ giải quyết thủ tục cho một số nhóm đối tượng cụ thể. Các nhóm này gồm cư dân biên giới dùng giấy thông hành, công dân Trung Quốc có giấy phép nhập cảnh nhiều lần, cùng một số trường hợp đặc thù khác.

Trong khi đó, tại cầu Bắc Luân 2, cơ quan chức năng thực hiện thủ tục thông quan cho công dân sử dụng tất cả các loại giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ theo quy định.

Do đó, phần lớn khách du lịch và các đoàn khách sẽ được hướng dẫn di chuyển sang khu vực cầu Bắc Luân 2 để làm thủ tục kể từ ngày 23/3.

Thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu tiếp tục duy trì hằng ngày, từ 7h đến 20h (giờ Hà Nội) và từ 8h đến 21h (giờ Bắc Kinh), tạo thuận lợi cho giao thương và đi lại của người dân hai bên.

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, lực lượng chức năng tại cầu Bắc Luân 2 đã bổ sung trang thiết bị, bố trí đầy đủ nhân lực tại các vị trí kiểm soát, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục và hạn chế ùn ứ.

Công tác phân luồng giao thông và điều tiết phương tiện cũng được tăng cường, bảo đảm khu vực cửa khẩu thông thoáng.

Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan bố trí đủ phương tiện trung chuyển hành khách, đồng thời hoàn thiện hạ tầng như nhà chờ, khu dịch vụ, bến bãi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Dự án xây dựng cửa khẩu thông minh giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) được khởi động từ ngày 11/2. Dự án hướng tới ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực thông quan.

Trong hai ngày 21-22/3, hoạt động xuất nhập khẩu qua cầu Bắc Luân 2 diễn ra ổn định. Lượng hàng hóa đạt khoảng 3.600 tấn, kim ngạch trên 50 triệu USD, số thu ngân sách đạt 11 tỷ đồng.

Sau ba tuần thí điểm thông quan hàng hóa cuối tuần, tổng lượng hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Luân 2 trong các ngày cuối tuần đạt trên 7.000 tấn.