Ngày 11/2, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II (phường Móng Cái 1), tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức lễ khởi động xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị gặp gỡ đầu Xuân 2026 giữa các địa phương hai bên, được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu TP Nam Ninh.

Trước đó, ngày 26/1, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 164/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng. Đề án hướng tới mô hình cửa khẩu hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra hàng hóa và quản lý vận hành, qua đó nâng cao năng lực thông quan và tạo thuận lợi cho lưu thông người, hàng hóa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II (Ảnh: Đ.X.).

Theo kế hoạch, khu vực cầu Bắc Luân I sẽ triển khai công nghệ nhận diện sinh trắc học và hệ thống cổng kiểm soát tự động nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách xuất nhập cảnh.

Tại cầu Bắc Luân II, đề án thí điểm vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện tự hành thông minh trên nền tảng công nghệ 5G, hướng tới vận chuyển xuyên biên giới liên tục 24/7, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả thương mại.

Đề án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 trong năm 2026 tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, luồng chuyên dụng và Trung tâm điều hành thông minh phục vụ vận hành cửa khẩu.

Giai đoạn 2 từ năm 2027 đến 2030 sẽ mở rộng quy mô, tăng số làn chuyên dụng, nâng cao năng lực thông quan và tiếp tục đầu tư các hạng mục logistics, thương mại điện tử, kho bãi hiện đại.

Việc xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng được kỳ vọng đưa Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Công trình đồng thời tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa Quảng Ninh và Quảng Tây phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ khởi động, lãnh đạo hai địa phương khẳng định việc xây dựng cửa khẩu thông minh không chỉ là đầu tư hạ tầng kỹ thuật mà còn là bước chuyển đổi căn bản về tư duy và mô hình quản lý biên giới. Quá trình này chuyển từ phương thức truyền thống sang phương thức hiện đại dựa trên nền tảng số, sự phối hợp chặt chẽ và niềm tin lẫn nhau.

Với phương châm “Quy hoạch đồng bộ - xây dựng đồng bộ - vận hành đồng bộ”, hai bên thống nhất ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào toàn bộ hoạt động quản lý và điều hành cửa khẩu. Hai địa phương tin tưởng đề án sẽ triển khai đúng lộ trình, trở thành hình mẫu hợp tác cửa khẩu thông minh giữa Quảng Ninh và Quảng Tây, cũng như giữa Việt Nam và Trung Quốc.