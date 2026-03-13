Cử tri trên đảo Cồn Cỏ tham gia bầu cử như thế nào?

Tại đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cơ bản hoàn tất, bảo đảm điều kiện tốt nhất để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Các phần việc quan trọng như niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử, chỉnh trang, vệ sinh và trang trí khu vực bỏ phiếu… được chính quyền đặc khu Cồn Cỏ thực hiện theo đúng quy định.

Cử tri Cồn Cỏ theo dõi danh sách các ứng cử viên (Ảnh: Xuân Hải).

Ủy ban nhân dân đặc khu Cồn Cỏ cho biết địa phương có một khu vực bỏ phiếu đặt tại nhà văn hóa thanh niên. Danh sách cử tri được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch để nhân dân thuận tiện theo dõi và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Đến thời điểm này, địa điểm bỏ phiếu trên đảo Cồn Cỏ đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, như bàn ghế, hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, hệ thống pano, khẩu hiệu...

Đặc khu Cồn Cỏ có 1 khu vực bỏ phiếu đặt tại Nhà văn hóa thanh niên (Ảnh: Xuân Hải).

Theo Ủy ban nhân dân đặc khu Cồn Cỏ, số lượng cử tri cập nhật đến chiều 13/3 là 378. Công tác rà soát, cập nhật danh sách cử tri vẫn tiếp tục được đặc khu Cồn Cỏ thực hiện nhằm bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân.

Bên cạnh đó, đặc khu Cồn Cỏ cũng xây dựng các phương án phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thuộc các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ trên biển, như cảnh sát biển, kiểm ngư, hải đội dân quân biển cùng ngư dân đánh bắt hải sản quanh khu vực đảo tham gia bầu cử.

Đặc khu Cồn Cỏ cách đất liền khoảng 18 hải lý (Ảnh: Xuân Hải).

Đặc khu Cồn Cỏ có diện tích khoảng 2,3km2, cách đất liền khoảng 18 hải lý về phía Đông. Mặc dù diện tích không lớn nhưng Cồn Cỏ có vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ cửa ngõ phía nam Vịnh Bắc Bộ.

Cồn Cỏ có vị trí khá thuận lợi, vừa gần đất liền, vừa có thể mở hướng vươn khơi thuận lợi cho phát triển kinh tế biển đảo (dịch vụ, đánh bắt, nuôi trồng…), vừa thuận lợi cho phát triển giao thông đường biển và hoạt động du lịch.

Đảo Cồn Cỏ còn là vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng thủ lãnh hải, lãnh thổ và phát triển kinh tế - xã hội của hệ thống đảo và hải đảo Việt Nam.