Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Chiều 26/1, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Thượng tướng Khamliang Outhakaysone cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Lào (20/1/1949-20/1/2026).

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang cũng chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào nhiệm kỳ 2026-2030 và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII.

Đại tướng Phan Văn Giang thông tin đến Thượng tướng Khamliang Outhakaysone về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp.

Với phương châm: "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng Phan Văn Giang chào mừng Thượng tướng Khamliang Outhakaysone (Ảnh: Nguyễn Hải/Bộ Quốc phòng).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Lào luôn kề vai, sát cánh cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào tiếp tục được hai bên phối hợp triển khai toàn diện, sâu rộng, thực chất.

Quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong triển khai những định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, góp phần quan trọng vào giữ gìn và củng cố môi trường hòa bình, ổn định của mỗi nước để phát triển, là lực lượng trung thành tuyệt đối của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Ông mong muốn trong thời gian tới, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Lào phối hợp triển khai thực chất, hiệu quả kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng ngày càng phát triển, sâu sắc.

Về phần mình, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, thể hiện sự tin tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho Đại tướng.

Đồng thời ông gửi lời chúc mừng đến các đại biểu được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Lào phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác năm 2026; qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, trong đó có hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng ngày càng phát triển.