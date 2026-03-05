Cử tri Tây Ninh gửi gắm kỳ vọng đến chủ tịch tỉnh và các ứng cử viên

Ngày 5/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, tại xã Thuận Mỹ. Hội nghị do bà Trần Thị Ngà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Mỹ chủ trì.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin đến cử tri danh sách, tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử viên, gồm: ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Lê Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh; bà Trương Thị Phương Thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Vĩnh Công; bà Văn Ngọc Trúc Thảo, chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tây Ninh; bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tầm Vu.

Phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Thuận Mỹ, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, ông được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử gồm các xã Vĩnh Công, Tầm Vu, An Lục Long và Thuận Mỹ. Theo ông Hẳn, đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm trước cử tri và người dân địa phương.

Trước cử tri, ông Lê Văn Hẳn cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, ông sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi tiếp xúc cư tri xã Thuận Mỹ (Ảnh: An Huy).

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm là xây dựng Tây Ninh phát triển năng động, bền vững, trở thành trung tâm kết nối chiến lược của vùng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và các trục động lực.

Song song đó, tỉnh bảo đảm phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên địa bàn.

Với vai trò người đứng đầu UBND tỉnh, ông Lê Văn Hẳn khẳng định sẽ điều hành quyết liệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng chính quyền kiến tạo, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Các cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: An Huy).

Ở cương vị đại biểu HĐND tỉnh, ông cho biết sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các kỳ họp; tích cực đóng góp vào các nghị quyết của tỉnh, góp phần nâng cao vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ quan tâm chỉ đạo phát triển đồng bộ giữa các khu vực, thu hẹp dần khoảng cách đô thị - nông thôn.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên còn lại gồm ông Lê Hoàng Thanh, bà Trương Thị Phương Thảo, bà Văn Ngọc Trúc Thảo và bà Nguyễn Thị Bích Tuyền cũng bày tỏ vinh dự khi được cử tri tín nhiệm giới thiệu. Nếu được cử tri xã Thuận Mỹ tín nhiệm bầu chọn, các ứng cử viên cam kết thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Cử tri gửi gắm

Bày tỏ nguyện vọng tại buổi tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều cử tri xã Thuận Mỹ gửi gắm kỳ vọng đến Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và các ứng cử viên.

Cử tri Lê Thị Lượm (66 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình) mong muốn các ứng cử viên nếu được nhân dân tín nhiệm trúng cử cần thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết trước cử tri. Theo bà, khi trúng cử, đại biểu cần tập trung chăm lo phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bà Lượm phát biểu kỳ vọng với các ứng cử viên nếu đắc cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Bà Lượm cho biết người dân xã Thuận Mỹ chủ yếu trồng thanh long, nuôi tôm sú, nhưng giá cả bấp bênh, nhiều thời điểm thua lỗ, đời sống gặp khó khăn. Bà đề nghị đại biểu quan tâm tìm giải pháp ổn định đầu ra nông sản, thủy sản; đồng thời chú trọng chăm lo gia đình chính sách.

Liên quan lĩnh vực đất đai, bà đề nghị các cấp giải quyết dứt điểm, thấu tình đạt lý; khi xảy ra tranh chấp cần xuống tận nơi xác minh, tránh để kéo dài làm giảm niềm tin của người dân. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bà mong được quan tâm đầu tư, sửa chữa.

Cử tri Nguyễn Tấn Phước (xã Thuận Mỹ) nhận xét chương trình hành động của các ứng cử viên phù hợp điều kiện địa phương. Ông mong nếu trúng cử, các đại biểu giữ đúng lời hứa trước cử tri.

Theo ông Phước, Thuận Mỹ có lợi thế nuôi tôm và trồng thanh long, song thời gian qua giá cả giảm sâu. Ông đề nghị các ứng cử viên quan tâm, tìm giải pháp giúp người dân ổn định đầu ra sản phẩm.

Ông Phước cũng kỳ vọng Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh sẽ tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư tại địa phương, tạo việc làm cho người dân; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét chế độ, thu nhập cho cán bộ cơ sở để yên tâm công tác.

Cử tri Lê Văn Trị (SN 1963, ngụ ấp Bình Thới 2) bày tỏ mong muốn Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nếu trúng cử sẽ có thêm chính sách chăm lo đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế xã Thuận Mỹ phát triển.

Cử tri Lê Văn Trị bày tỏ nguyện vọng với các ứng cử viên (Ảnh: An Huy).

Theo ông Trị, thu nhập của người dân trong xã còn thấp so với nhiều địa phương khác. Trước đây, Thuận Mỹ chủ yếu sản xuất một vụ lúa do ảnh hưởng xâm nhập mặn; những năm gần đây chuyển sang trồng thanh long, nuôi tôm nhưng giá cả thiếu ổn định.

“Tôi mong các đại biểu quan tâm hơn đến đời sống người dân, sớm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp. Tôi tin tưởng các ứng cử viên trong kỳ bầu cử HĐND lần này”, ông Trị nói.

Nhiều vấn đề cần giải quyết

Thay mặt các ứng cử viên, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, qua buổi tiếp xúc, ông ghi nhận cử tri quan tâm nhiều đến hạ tầng phục vụ sản xuất, chính sách người có công, an sinh xã hội và giáo dục.

Theo ông Hẳn, nhiệm kỳ qua tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư giao thông. Thực tế cho thấy nhiều khu vực chậm phát triển do hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu kết nối.

Ông dẫn chứng khu vực Đồng Tháp Mười có quốc lộ 62 đi qua, nhưng tuyến đường nhỏ, xuống cấp, hạn chế khả năng thu hút đầu tư. Vì vậy, việc đầu tư các tuyến cao tốc, trục kết nối liên vùng có ý nghĩa như “mạch máu” của nền kinh tế, giúp lưu thông hàng hóa thuận lợi, tạo điều kiện mời gọi doanh nghiệp.

“Tại xã Thuận Mỹ, nếu giao thông chưa đáp ứng, xe tải trọng lớn khó tiếp cận thì rất khó thu hút nhà đầu tư. Do đó, giao thông giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội”, ông Hẳn nói.

Ông Hẳn thay mặt các ứng cử viên trả lời kiến nghị của cử tri (Ảnh: An Huy).

Ông Hẳn ghi nhận ý kiến cử tri về hạ tầng, cho rằng đây là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng địa phương. Ông cũng nhấn mạnh khu vực huyện Châu Thành (cũ) là căn cứ kháng chiến, cần được quan tâm đầu tư tương xứng.

Liên quan các đoạn kè, bờ sông sạt lở và một số công trình dở dang, Chủ tịch Lê Văn Hẳn cho biết, tỉnh đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn để sớm triển khai.

Đối với tuyến ĐT827E - hành lang ven sông kết nối các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM, ông Hẳn cho hay khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 1 và cao tốc, rút ngắn thời gian di chuyển. Dự án còn vướng mặt bằng và một số cầu qua sông, tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Về sản xuất thanh long và nuôi tôm, ông Hẳn chia sẻ người dân vất vả, nhưng giá cả phụ thuộc thị trường, tiềm ẩn rủi ro. Ông đề nghị các sở, ngành và địa phương tăng cường dự báo, định hướng sản xuất, hỗ trợ giảm chi phí đầu vào để nâng cao lợi nhuận, hạn chế thua lỗ cho bà con.

Liên quan chế độ cán bộ cơ sở, ông cho biết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu, khối lượng công việc lớn trong khi thu nhập còn hạn chế. Chính phủ đã có lộ trình cải cách tiền lương; tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị, bảo đảm điều kiện để cán bộ yên tâm công tác.