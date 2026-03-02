Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri ở Lâm Đồng

Ngày 2/3, tại Học viện Lục quân, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, đại biểu Quốc hội khóa XV, dự hội nghị tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 (tỉnh Lâm Đồng) với tư cách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng cùng các ứng viên đã nêu chương trình hành động và các cam kết, trong đó nhiều nội dung bám sát thực tiễn tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình hành động của các ứng viên được cử tri đánh giá cao, kỳ vọng người trúng cử sẽ thực sự là tiếng nói đại diện cho nhân dân tại nghị trường Quốc hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hạ Chúc).

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, bản thân ông kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo ở địa phương, Trung ương và có kinh nghiệm trong tham mưu, điều hành. Được cử tri tỉnh Lâm Đồng tín nhiệm, ông sẽ tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Chánh án TAND Tối cao cũng cam kết giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri tỉnh Lâm Đồng nói chung và Học viện Lục quân nói riêng; đồng thời lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ nguyện vọng chính đáng của người dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Cán bộ, giảng viên Học viện Lục quân dự hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: Hạ Chúc).

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết, ông tích cực tham gia vào hoạt động lập hiến, lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội.

Ông sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội về các chính sách để phát huy tiềm năng của Lâm Đồng; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số và ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc.

Ngoài Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng, đơn vị bầu cử số 1 còn có các ứng viên: ông Đặng Đức Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hương - Đà Lạt; ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng Lư Thái Tuyên; Bác sĩ Să K’Xuân phụ trách khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế khu vực Lạc Dương.