Cử tri "ôm" nỗi lo xả lũ khi Đà Nẵng dày đặc công trình thủy điện

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến cử tri trên cổng góp ý liên quan đến vấn đề xem xét lại quy trình xả lũ thủy điện trên địa bàn thành phố.

Cử tri cho rằng thành phố hiện nay có nhiều công trình thủy điện, trong khi đó thời gian qua lũ lụt xảy ra liên tiếp, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đời sống người dân. Cử tri kiến nghị thành phố đánh giá lại toàn diện hoạt động của các nhà máy thủy điện, quy trình xả lũ.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước hồ chứa (Ảnh: A Núi).

Theo phản hồi của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, hiện thành phố có 44 công trình thủy điện với tổng công suất thiết kế 1.784,31MW, sản lượng điện bình quân năm khoảng 6.149,09 triệu kWh. Trong số này, 34 công trình đã vận hành, 6 công trình đang xây dựng, 4 công trình đang hoàn tất thủ tục đầu tư.

Tất cả các thủy điện trước khi tích nước đều được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa.

Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, có 5 hồ chứa thủy điện dung tích lớn, khi vận hành sẽ có tác động, ảnh hưởng lớn đến hạ du là Avương, Sông Tranh 2, Đăk Mi 4A, Sông Bung 4, Sông Bung 2.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện có 19 hồ chứa thủy điện (tính cả 5 hồ chứa nêu trên) tại thành phố thực hiện vận hành theo quy trình liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quy trình 1865 ngày 23/12/2019.

Trong mùa mưa lũ, thẩm quyền vận hành được phân định rõ: Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố quyết định vận hành giảm lũ cho hạ du; Chủ tịch UBND thành phố quyết định trong tình huống bất thường; chủ đập chịu trách nhiệm vận hành bảo đảm an toàn công trình.

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng cho biết những năm gần đây, diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài gây khó khăn cho công tác điều hành. Tuy nhiên, việc vận hành các hồ chứa luôn tuân thủ đúng quy trình 1865.

Các chủ đập đã theo dõi sát dự báo khí tượng, dự báo lũ về các hồ chứa, sớm ban hành lệnh vận hành, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo đầy đủ cho địa phương, góp phần điều tiết lũ, bảo đảm nguồn nước mùa kiệt cho hạ du.

Năm 2025, thành phố Đà Nẵng đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, lấy ý kiến chuyên gia để hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa, kịp thời kiến nghị điều chỉnh quy trình theo hướng tối ưu, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến vùng hạ du.