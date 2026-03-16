Cử tri Gia Lai: Lựa chọn người có trách nhiệm, làm được việc cho dân

Ngày 16/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai cho biết, đến 19h ngày 15/3, toàn tỉnh này ghi nhận 99,76% cử tri (2.445.128 người) tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm an toàn. Có 96/135 xã, phường đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham gia bỏ phiếu tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân trong ngày hội lớn của đất nước, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của địa phương; không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra sôi nổi, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định; giao thông trên địa bàn tỉnh thông suốt, an toàn, tạo thuận lợi cho cử tri đến điểm bỏ phiếu; hệ thống thông tin liên lạc tại các khu vực bầu cử hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu được giữ vững, không phát sinh vấn đề phức tạp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử tại các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ theo quy định.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tham gia bầu cử ở phường Quy Nhơn Nam (Ảnh: Doãn Công).

Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 28 người được giới thiệu ứng cử để bầu 16 đại biểu. Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh có 18 đơn vị bầu cử, với 136 người ứng cử để bầu 85 đại biểu. Ở cấp xã, 934 đơn vị bầu cử có 4.957 người được giới thiệu ứng cử để bầu 2.977 đại biểu.

Cử tri đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử của các cấp, ngành, địa phương tại tỉnh Gia Lai. Đồng thời, cử tri cũng kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Chia sẻ về việc lựa chọn đại biểu, chị Trần Lê Thiên Ái (28 tuổi, trú phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Tôi thường lên phường liên hệ công việc nên phần nào biết được cách làm việc của một số lãnh đạo. Do vậy, tôi ưu tiên chọn đại biểu có năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, gần gũi và làm được việc cho nhân dân”.

Đông đảo bà con cử tri ở Gia Lai tham gia bầu cử (Ảnh: Doãn Công).

Cùng quan điểm, ông Hoàng Hữu Đô (75 tuổi, bộ đội nghỉ hưu, trú phường Quy Nhơn Nam) cho rằng, tiêu chí quan trọng khi lựa chọn đại biểu là trình độ, năng lực thực tiễn và sự sâu sát với người dân.

“Cán bộ phải thật sự vì nước, vì dân, biết lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực của nhân dân thì mới xứng đáng với sự tín nhiệm. Tôi tin tưởng cán bộ được tín nhiệm lần này sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất đạo đức để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa đất nước, địa phương ngày càng phát triển”, ông Hoàng Hữu Đô bày tỏ.