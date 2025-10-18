Ngày 18/10, Công an xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp tìm kiếm cụ bà 95 tuổi bị lạc khi đi làm rẫy.

Theo người nhà trình báo, sáng 16/10, cụ Y.B. (SN 1930, trú tại xã Kon Braih) đi lên rẫy làm. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy cụ về nên tìm kiếm khắp nơi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm và đưa cụ bà về nhà an toàn (Ảnh: Công an xã Kon Braih).

Ngày 17/10, gia đình đến Công an xã Kon Braih trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Công an xã Kon Braih huy động 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở, người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Cụ B. khi được lực lượng chức năng phát hiện (Ảnh: Công an xã Kon Braih).

Chiều 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ B. tại khu vực rẫy thôn 11, xã Kon Braih, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo Công an xã Kon Braih, trong thời gian bị lạc, cụ B. đã uống nước suối, trú tạm trong bụi cây và dùng áo mưa để giữ ấm. Được biết, cụ bà đi lạc do tuổi cao, đãng trí nên không nhớ hướng về nhà.