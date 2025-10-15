Bé gái 10 tuổi đi lạc vào cao tốc lúc nửa đêm khi đến bệnh viện thăm bà

Hơn 0h ngày 15/10, Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện một bé gái đi bộ trên đường.

Thời điểm đó, bé gái có biểu hiện hoảng loạn, mệt và đói do đi lạc nhiều giờ. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định bé tên N.T.H.M. (10 tuổi, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh).

Cảnh sát giao thông mua đồ ăn và đưa bé gái về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình (Ảnh: Văn Nguyễn).

Qua tìm hiểu được biết bố mẹ cháu bé đã mất, hai anh em đang sống cùng bà nội. Chiều 14/10, cháu M. sau khi tan học đã đi bộ đến bệnh viện ở xã Cẩm Xuyên để thăm bà. Trên đường trở về, bé bị lạc và đi nhầm lên tuyến cao tốc.

Cảnh sát giao thông đã phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc đưa bé gái về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.