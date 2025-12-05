CSGT và công an xử lý vết dầu loang trơn trượt trên đường ở Hà Nội

Sáng 5/12, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại uý Trần Đoàn làm tổ trưởng, đã phát hiện một vết dầu mỡ loang kéo dài từ số nhà 494 đến số 450 đường Xã Đàn.

Lực lượng CSGT phối hợp cùng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xử lý vết dầu loang trên đường Xã Đàn (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo cảnh sát thời điểm phát hiện sự việc, trời đang mưa, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Sau khi phát hiện sự cố, tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý, vệ sinh mặt đường.

Nhà chức trách cho hay, nhờ xử lý vụ việc kịp thời, khu vực nêu trên không xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện các sự cố tương tự cần thông báo ngay cho cơ quan công an để xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.