CSGT TPHCM phát hiện 107 tài xế dương tính ma túy sau gần 1 tháng cao điểm

Ngày 3/6, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông theo kế hoạch cao điểm 45 ngày đêm của Công an TPHCM.

Đợt cao điểm được thực hiện với mục tiêu “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030”.

CSGT TPHCM phối hợp cùng công an địa phương kiểm tra ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo PC08, qua gần một tháng triển khai (từ ngày 1/5 đến 28/5), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản được bảo đảm. Số vụ tai nạn giao thông giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian này, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó, hơn 76.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị xử lý; hơn 4.200 trường hợp bị tước giấy phép lái xe và hơn 8.100 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 21.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 107 trường hợp điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể và hơn 100 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng phương tiện.

Nhiều tài xế bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra ma túy khi ra vào chợ đầu mối Bình Điền (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, CSGT TPHCM cũng đã xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng còn phát hiện 22 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Các vụ việc gồm hành vi cản trở người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cờ bạc, vận chuyển phương tiện không rõ nguồn gốc, vận chuyển động vật hoang dã, tàng trữ trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thời gian tới, PC08 sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của đợt cao điểm 45 ngày đêm; huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị nghiệp vụ; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm qua hệ thống camera và tăng cường phối hợp với công an địa phương đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trên các tuyến giao thông, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.