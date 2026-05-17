Công an TPHCM triển khai cao điểm 45 ngày đêm rà soát, làm sạch địa bàn

Công an TPHCM vừa phát động cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030”.

Cao điểm bắt đầu từ ngày 15/5 đến ngày 30/6. Đây được xem là đợt tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nhằm rà từng người, xét từng địa bàn, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa từng tụ điểm phức tạp; kiên quyết không để tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế có điều kiện hoạt động, tồn tại hoặc hình thành các điểm nóng gây bức xúc trong nhân dân.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, toàn lực lượng phải triển khai cao điểm với phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”, thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn.

Các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm để đấu tranh, xử lý triệt để.

Song song đó, Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả Đề án 06 trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phòng, chống tội phạm; phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công tội phạm và bản lĩnh của lực lượng công an nhân dân.

Ngoài ra, việc triển khai đợt cao điểm được gắn chặt với phong trào thi đua ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết liệt trong toàn lực lượng.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an TPHCM kiên quyết thực hiện hiệu quả mục tiêu làm sạch địa bàn, kéo giảm bền vững tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, không ma túy và không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, lộng hành.