CSGT TPHCM ngăn xe máy chạy lên cầu vượt sau phản ánh của Dân trí

Sau khi Dân trí phản ánh tình trạng người đi xe máy phớt lờ biển cấm, chạy xe máy lên cầu vượt ngã tư 550, sáng 8/4, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) đã tổ chức điều tiết giao thông, tuyên truyền người dân chấp hành biển báo, không đi xe máy lên cầu vượt 550 để đảm bảo an toàn.

Cán bộ CSGT điều tiết, ngăn xe máy chạy lên cầu vượt 550 (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, từ 6h đến 8h30, cán bộ CSGT đứng ở hai bên đầu cầu vượt 550 thực hiện điều tiết cho người đi xe máy chạy xuống dạ cầu; đồng thời tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân việc cầu vượt 550 đã thay đổi biển báo, không còn cho xe máy lưu thông như trước đây.

Sau 8h30, lực lượng CSGT lập chốt để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Qua đó, đã có một người chạy xe máy lên cầu bị CSGT dừng xe, lập biên bản hành vi đi vào đường cấm. Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị xử phạt 2.000.000-3.000.000 đồng và trừ 2 điểm trên GPLX.

Như Dân trí đã đưa tin, từ ngày 6/4, nhà chức trách thay đổi phương án tổ chức giao thông trên cầu vượt ngã tư 550 bằng cách cấm hoàn toàn xe máy chạy lên cầu, thay vì cho phép lưu thông 6-8h, 16h30-18h30 như trước đây.

Tuy nhiên, sau khi biển báo được thay đổi, vẫn có hàng nghìn người phớt lờ biển cấm và nguy hiểm, chạy xe máy lên cầu vượt 550.