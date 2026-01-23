CSGT TPHCM mở đường đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện giữa giờ cao điểm

Ngày 23/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh cán bộ CSGT mở đường đưa sản phụ đang chuyển dạ kịp thời đến bệnh viện. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào lúc 7h45 ngày 22/1, tại vòng xoay Dân Chủ (TPHCM).

CSGT TPHCM mở đường đưa sản phụ chuyển dạ kịp thời đến bệnh viện (Ảnh: Cắt từ clip).

Thời điểm trên, tổ công tác gồm Đại úy Võ Tân Phòng và Lý Vĩnh Đạt, cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng PC08, Công an TPHCM), đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực nói trên thì nhận được yêu cầu hỗ trợ từ một tài xế taxi.

Theo trình bày của tài xế, trên xe đang chở một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, cần được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ. Nhận thấy tình huống cấp bách, hai cán bộ CSGT đã nhanh chóng báo cáo ban chỉ huy, sau đó sử dụng mô tô đặc chủng mở đường đưa taxi chở sản phụ đến bệnh viện.

Trong quá trình di chuyển, tổ công tác đã phát tín hiệu ưu tiên, dẫn đường cho taxi đi qua nhiều tuyến đường đông phương tiện trong giờ cao điểm, bảo đảm an toàn giao thông và giúp sản phụ được đưa đến bệnh viện kịp thời.