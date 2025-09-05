CSGT TPHCM lưu ý người dân có giấy phép lái xe gần hết hạn

Ngày 5/9, Công an TPHCM tổ chức hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2025.

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng CSGT TPHCM, giải đáp nhiều thắc mắc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến vấn đề sát hạch giấy phép lái xe, cấp đổi giấy phép lái xe.

Theo bà Nga, từ khi tiếp nhận chức năng cấp đổi giấy phép lái xe cũng như là sát hạch cấp giấy phép lái xe từ ngành giao thông vận tải, CSGT TPHCM đã tăng cường tất cả cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện để tham gia hoạt động sát hạch. Công an TPHCM làm việc ngày đêm, kể cả thứ 7, chủ nhật, để tháo gỡ sớm nhất các số hồ sơ tồn đọng, tạo điều kiện cho tất cả người từng được học, tốt nghiệp có đủ điều kiện tham gia giao thông.

Đại diện các đơn vị đào tạo sát hạch lái xe đặt câu hỏi cho Phòng CSGT (Ảnh: Lê Trai)

Bà Nga cho biết, đến thời điểm này, số hồ sơ tồn đọng những năm trước cơ bản đã hoàn thành xong, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục CSGT. Hiện tại, số hồ sơ của năm 2025 được CSGT liên tục tổ chức sát hạch. Mỗi ngày, đơn vị có 5-6 hội đồng sát hạch, kể cả ô tô và mô tô.

“Chúng tôi cũng đang đẩy nhanh tiến độ để đúng với tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM là người dân sau khi hoàn thành chương trình học, có giấy chứng nhận đủ điều kiện là chúng tôi tạo điều kiện sớm nhất để học viên tham gia sát hạch, qua đó đủ điều kiện tham gia giao thông”, bà Nga chia sẻ.

Về vấn đề liên quan đến hình thức cấp đổi giấy phép lái xe, bà Nga cho biết, Công an TPHCM đã bố trí rất nhiều điểm cấp đổi giấy phép lái xe. Riêng công an cấp xã, phường, đặc khu, có 168 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe; Phòng CSGT cũng bố trí 5 điểm.

Người dân có thể nộp hồ sơ ở phòng hoặc ở cấp xã, phường nơi thuận tiện. Hiện có 2 hình thức nộp hồ sơ là trực tiếp và trực tuyến.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng CSGT TPHCM, giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp (Ảnh: Lê Trai).

Tuy nhiên, bà Nga cho biết, dịch vụ công trực tuyến chưa mở đối với hồ sơ có giấy phép đã hết hạn; mất giấy phép; các trường hợp dữ liệu chưa đồng bộ hoặc rách, mờ, thông tin chưa rõ. Các trường hợp thông thường giấy phép đầy đủ, gần hết hạn có thể nộp hồ sơ trực tuyến.

"Đối với trường hợp hết hạn ngay ngày in trên giấy phép lái xe, người dân nên nộp hồ sơ trực tiếp để được hỗ trợ, vì trong quá trình thao tác trực tuyến nếu không được trôi chảy, chậm trễ là dịch vụ tự đóng, không thao tác được”, bà Nga lưu ý.

Ngoài ra, bà Nga chia sẻ, trước đây giấy phép lái xe hết hạn trong vòng 1 tháng vẫn có thể được cấp đổi lại. Tuy nhiên, sau này Bộ Công an có quy định bằng lái ô tô hết hạn một ngày thì phải thi lại lý thuyết.