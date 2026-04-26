CSGT mở tín hiệu ưu tiên, dẫn đường ô tô chở 2 nữ sinh đi cấp cứu

Ngày 26/4, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng của đơn vị đã hỗ trợ dẫn đường cho ô tô chở 2 nữ sinh bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Tối 25/4, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 2 thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Ea Kly (Đắk Lắk).

CSGT Đắk Lắk mở đường, hỗ trợ cho ô tô đưa người bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 19h30 cùng ngày, một tài xế điều khiển ô tô chở theo 2 nữ sinh bị thương, chảy nhiều máu, đã liên hệ với các cán bộ CSGT đề nghị được giúp đỡ.

Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Thái Sơn và Đại úy Võ Anh Dũng đã sử dụng mô tô đặc chủng, mở tín hiệu còi ưu tiên để dẫn đường cho ô tô di chuyển từ xã Ea Kly đến Trung tâm Y tế Ea Kar. Sau khi được cấp cứu, điều trị kịp thời, 2 nữ sinh sức khỏe ổn định, tổ công tác đã quay về thực hiện tiếp nhiệm vụ.

Hai nữ sinh là em N.V.C.L (18 tuổi) và em N.V.T.M. (16 tuổi), cùng trú tại thôn 6, xã Vụ Bổn, Đắk Lắk bị ngã xe máy dẫn đến chấn thương.

Nam tài xế ô tô đã ghi lại hình ảnh quá trình CSGT mở đường và gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ đã hỗ trợ kịp thời cho người dân trong lúc nguy khó.