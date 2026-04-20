CSGT nhanh chóng bắt giữ tên trộm xe máy sau khi nhận tin báo

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2 khu vực Bạc Liêu (Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau), ngày 20/4, Tổ tuần tra kiểm soát khu vực Giá Rai do Trung tá Trần Văn Thắng làm tổ trưởng, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn đã nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng để xác minh, truy tìm đối tượng.

Chỉ trong thời gian ngắn, tổ công tác đã phát hiện và dừng đối tượng nghi vấn đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 1, cách nơi bị trộm khoảng 3km. Qua khai thác nhanh, đối tượng là T.V.C. (24 tuổi, trú tại xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau).

Qua kiểm tra, C. không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định, đồng thời thu hồi tang vật.