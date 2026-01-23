CSGT Hà Nội kích hoạt "làn sóng xanh" đưa sản phụ đi sinh

Ngày 23/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết lúc 8h cùng ngày, tại nút giao Láng - Yên Lãng, Thiếu tá Đào Xuân Trường, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, đã nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế ô tô BKS 20F-004.xx về việc trên xe có sản phụ đang chuyển dạ, cần nhanh chóng đến bệnh viện.

CSGT hỗ trợ xe chở sản phụ đến bệnh viện (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nắm bắt tình hình, Thiếu tá Trường đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đề nghị Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội hỗ trợ kích hoạt “làn sóng xanh”, tạo điều kiện ưu tiên cho phương tiện di chuyển trên đường.

CSGT đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, lộ trình mà CSGT dẫn ô tô chở sản phụ gồm: Láng - Yên Lãng - Nguyễn Chí Thanh… đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của CSGT, sản phụ đã được đưa đến bệnh viện an toàn, đúng thời điểm và được các y, bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

Trung tâm điều hành giao thông kích hoạt "làn sóng xanh" hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đại diện gia đình cho biết, sản phụ là chị T.T.H.A. (SN 1998, trú tại phường Long Biên, Hà Nội). Trước đó, chị A. được bác sĩ chẩn đoán thai ngược, có dấu hiệu vỡ ối, chỉ định phải đưa ngay vào bệnh viện để xử lý kịp thời. Tuy nhiên do di chuyển vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông, gia đình rất lo lắng.

Rất may, lực lượng CSGT sau đó đã hỗ trợ dẫn đường kịp thời, giúp sản phụ vào viện an toàn. Được biết chị A. sau đó đã hạ sinh một bé gái, sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định.