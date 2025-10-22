CSGT Hà Nội chuẩn bị phương án phục vụ lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc

Chiều 22/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Sự kiện này diễn ra trong hai ngày 25 và 26/10 tại TP Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam được Liên Hợp Quốc lựa chọn là nơi tổ chức lễ mở ký một Công ước quốc tế mang tính toàn cầu, khẳng định vai trò, uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lực lượng CSGT Hà Nội sẵn sàng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tổng thể, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và đại biểu tham dự.

Theo đó, Phòng CSGT Hà Nội sẽ huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

CSGT triển khai phương án dẫn, bảo vệ các đoàn dự lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc (Ảnh: Ngọc Tiến).

Ngoài nhiệm vụ đón, dẫn các đoàn đại biểu và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng CSGT sẽ tăng cường ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, chủ động nắm tình hình, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong khung giờ cao điểm và trên các tuyến đường phục vụ lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc.

Song song với đó, các tổ công tác sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, giám sát tình hình giao thông qua hệ thống camera; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như dừng, đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu.

Phòng CSGT đề nghị người tham gia giao thông khi gặp xe được quyền ưu tiên phát tín hiệu, phải khẩn trương nhường đường, tuyệt đối chấp hành hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.