Công ty cà phê làm thất thoát hơn 26 tỷ đồng khi cổ phần hóa

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành kết luận về hàng loạt sai phạm của Công ty TNHH một thành viên cà phê Gia Lai (Công ty cà phê Gia Lai) và việc quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hóa, giải quyết quyền lợi của các hộ nhận khoán tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai (phường Thống Nhất, Gia Lai).

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, quá trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, Công ty cà phê Gia Lai đã để xảy ra nhiều vi phạm, thiếu sót trong việc xác định giá trị tài sản.

Trụ sở Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thuộc phường Thống Nhất, Gia Lai (Ảnh: Hải Phong).

Khi xác định giá trị vườn cây cà phê kinh doanh, doanh nghiệp này chỉ tính 68%-79% giá trị, trong khi theo quy định phải xác định 100%. Sai phạm này làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai nhận định sai phạm nêu trên có dấu hiệu hình sự và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Công ty cà phê Gia Lai không đưa 7.153 cây muồng đen, có tuổi đời 20-35 năm, được xác định là tài sản nhà nước vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, gây thất thoát ngân sách. Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Sau quá trình cổ phần hóa, Công ty cà phê Gia Lai được lấy tên là Công ty cổ phần cà phê Gia Lai. Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng phát hiện một số sai phạm tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai. Doanh nghiệp này đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng không đúng cam kết của nhà đầu tư chiến lược, chưa phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai còn giao 140ha đất tại xã Chư Sê (Gia Lai) cho Công ty cổ phần gia súc Lơ Pang thuê lại. Việc này đã vi phạm quy định của Luật Đất đai và trái với phương án cổ phần hóa.

Ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiều cơ quan, đơn vị liên quan như Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế cùng chính quyền địa phương do để xảy ra các thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát.