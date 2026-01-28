Chuyển hồ sơ sang công an điều tra, xử lý doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm

Ngày 27/1, ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai, cho biết năm 2025, số người tham gia BHXH bắt buộc, tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều vượt chỉ tiêu và tăng so với năm 2024. Tổng số thu các loại bảo hiểm trên địa bàn đạt hơn 9.437 tỷ đồng (109,56% kế hoạch).

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, số tiền chậm đóng phải tính lãi vẫn ở mức đáng báo động, hơn 245 tỷ đồng, chiếm 2,52% tổng số phải thu. Trong đó, 451 đơn vị không còn khả năng thu hồi do đã tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, với tổng số nợ hơn 73,8 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai, thông tin tại hội nghị (Ảnh: Công Sơn).

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lớn đang nợ bảo hiểm với số tiền hàng chục tỷ đồng. Điển hình là Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt chậm đóng 37,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf và Resort chậm đóng 29,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần 504 nợ hơn 14 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Tuấn khẳng định: “Ngành BHXH đã nhiều lần đôn đốc, gửi thông báo và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp chậm đóng. Trường hợp không hợp tác hoặc có dấu hiệu trốn đóng, chúng tôi kiên quyết áp dụng các biện pháp mạnh theo quy định pháp luật”.

Trong năm 2025, BHXH tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ Công ty TNHH Tân Chánh Đạt (có trụ sở tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc Gia Lai) sang cơ quan công an để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật về hành vi trốn đóng BHXH, BHTN và BHYT. Doanh nghiệp này nợ bảo hiểm kéo dài nhưng không đưa ra được phương án khắc phục khả thi.

BHXH tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân trên địa bàn (Ảnh: BHXH Gia Lai).

Lý giải nguyên nhân nợ bảo hiểm kéo dài, ông Tuấn cho biết tác động hậu Covid-19 cùng với thiên tai, bão lũ trong năm 2025 đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn. Một số doanh nghiệp lớn còn gánh khoản nợ bảo hiểm tích lũy từ nhiều năm trước.

Sau dịch, đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, các doanh nghiệp vừa phục hồi thì tiếp tục chịu ảnh hưởng của thiên tai, khiến khả năng thanh toán bị hạn chế. Dù có cam kết, nhiều doanh nghiệp chỉ có thể nộp bảo hiểm nhỏ giọt theo từng đợt, chưa thể xử lý dứt điểm toàn bộ số nợ.

Hiện BHXH tỉnh Gia Lai đang áp dụng quy trình xử lý nợ nhiều bước, từ gọi điện, gửi thông báo chậm đóng, mời doanh nghiệp làm việc đến cử cán bộ xuống trực tiếp đơn vị nếu không hợp tác.

Trong thời gian tới, ngành BHXH tỉnh Gia Lai sẽ tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về bảo hiểm xã hội; gắn chỉ tiêu phát triển người tham gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ quan bảo hiểm sẽ tăng cường kết nối dữ liệu với ngành thuế, công an và các đơn vị liên quan nhằm giảm nợ đọng và xử lý nghiêm các hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm.