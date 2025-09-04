Loạt dự án "đụng đâu vướng đấy" do chờ... giá đất

Hàng loạt dự án đầu tư công tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang đối mặt với tình trạng đình trệ nghiêm trọng do vướng mắc trong việc xác định giá đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tình trạng này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn lãng phí nguồn lực đầu tư công.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột (Ban QLDA), có tới 748 thửa đất thuộc 20 công trình, dự án trên địa bàn 5 phường và 1 xã của thành phố (cũ) chưa có giá đất cụ thể. Điều này khiến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư không thể triển khai, dẫn đến nhiều dự án thi công dang dở, ì ạch.

Nhiều dự án thi công dang dở gây bức xúc do chưa được ban hành giá đất để triển khai công tác giải phóng mặt bằng (Ảnh: Thúy Diễm).

Dự án đường Phan Huy Chú (phường Thành Nhất) giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư hơn 307 tỷ đồng, sau hơn 2 năm triển khai, dự án vẫn ngổn ngang do 25 thửa đất chưa hoàn thiện phương án bồi thường và 3 thửa chưa được phê duyệt giá đất. Tình trạng này khiến hơn 800m đường ống nước chưa thể di dời, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đại diện Ban QLDA cho biết đơn vị đang làm thủ tục xin gia hạn dự án đến hết năm, nhưng nếu không có mặt bằng, dự án sẽ tiếp tục quá hạn.

Tương tự, dự án Nâng cấp, mở rộng đường 19 tháng 5 (giai đoạn 1) tại phường Ea Kao, khởi công cuối năm 2024, cũng đang "đứng bánh" do vướng mặt bằng. Toàn bộ 294 thửa đất cần thu hồi cho dự án đều chưa có giá đất để bồi thường. Người dân địa phương đã gửi đơn kiến nghị cơ quan chức năng sớm triển khai dự án.

Ông Nguyễn Xuân Nở, Phó Chủ tịch UBND phường Ea Kao, cho biết trước đây việc lập phương án giá đất do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) đảm nhiệm. Sau khi sáp nhập, thẩm quyền này thuộc về cấp phường, xã nhưng lại chưa có kinh phí để thực hiện.

Người dân bức xúc khi dự án triển khai rồi "bất động" suốt thời gian dài (Ảnh: Thúy Diễm).

Không chỉ hai dự án trên, nhiều dự án trọng điểm khác như đường Tôn Đức Thắng, Đặng Thái Thân, Hùng Vương, Ama Jhao nối dài, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thôn 1 Hoà Thắng, dự án đường vào nghĩa trang tại xã Hoà Phú... cũng đang trong tình trạng tương tự.

Ông Lưu Quốc Bảo, Giám đốc Ban QLDA, cho rằng đơn vị đã ký hợp đồng với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Buôn Ma Thuột về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Tuy nhiên, không có giá đất nên trung tâm không thể thực hiện bàn giao mặt bằng.

Theo ông Bảo, qua làm việc với các xã, phường đều nêu khó khăn, vướng mắc chậm trễ trong phê duyệt giá đất vì chưa được giao và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc xác định giá đất theo thẩm quyền mới.

Chưa có giá đất, nhiều phương tiện, máy móc của đơn vị thi công phơi mưa gió chờ đợi mặt bằng (Ảnh: Thúy Diễm).

"Việc không có kinh phí khiến UBND cấp xã, phường không thể chủ động triển khai các bước cần thiết theo quy định, đặc biệt khâu quan trọng nhất là thuê đơn vị tư vấn có chức năng để xác định giá đất. Điều này dẫn đến toàn bộ công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án giá đất cụ thể bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án và làm chậm quá trình giải ngân vốn đầu tư công", ông Bảo nói thêm.

Ban QLDA đã kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí cho các phường, xã để triển khai việc xác định giá đất, nhằm sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án.