Công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 4/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Theo quyết định được công bố, chương trình kiểm tra, giám sát năm nay chia làm 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra trong tháng 3, tập trung kiểm tra việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Công Sơn).

Đợt 2 triển khai trong tháng 9, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội XIV; việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh, việc kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng định hướng, hiệu quả.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh các tổ chức Đảng đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Vì vậy, hoạt động này mang tính thời sự, cấp thiết, góp phần bảo đảm các hoạt động của Đảng, Nhà nước thực hiện đúng đường lối, quy định.

Báo cáo tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cho biết đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV từ cấp tỉnh đến cơ sở; xây dựng chương trình hành động, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình và sản phẩm cụ thể gắn với công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết được triển khai sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công Sơn).

Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai bài bản, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng luật. Tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử sớm hơn 20 ngày; các ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh được thành lập sớm hơn 4 ngày so với quy định.

Đến nay, tỉnh đã ban hành quyết định xác định khu vực bỏ phiếu tại 135 xã, phường, với 2.179 khu vực và tổ bầu cử. Toàn tỉnh có hơn 2,58 triệu cử tri tham gia bầu cử.

Về nhân sự, có 28 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu 16 đại biểu và 142 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu 85 người.

Kết luận hội nghị, ông Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai phân công cơ quan đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Đoàn; hoàn thiện báo cáo trung thực, khách quan, nêu rõ khó khăn, đề xuất giải pháp cụ thể.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.