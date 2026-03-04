Những lưu ý của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác bầu cử

Ngày 4/3, đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 12 (thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tại đây, ông Trần Sỹ Thanh biểu dương nỗ lực của các lực lượng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp; đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương về cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Ông Trần Sỹ Thanh, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý địa phương cần tổ chức đón tiếp, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định. Khu vực bỏ phiếu phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy. Các khu dân cư cần phát động phong trào thi đua, vận động cử tri tham gia sớm, đầy đủ, tạo không khí ngày hội lớn của đất nước.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, đến nay 65/65 xã, phường, đặc khu đã niêm yết danh sách hơn 1,6 triệu cử tri theo luật định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra hòm bỏ phiếu bầu (Ảnh: Trung Thi).

Để chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.123 tổ bầu cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về bầu cử, tổng hợp kết quả và lập biên bản kiểm phiếu cho các địa phương, đơn vị cơ sở.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác bầu cử (Ảnh: Trung Thi).

Ông Trần Sỹ Thanh đề nghị tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Các khu vực bỏ phiếu phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ ngày bầu cử; chú trọng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, sự cố bất thường; sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.