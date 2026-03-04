Những lưu ý của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác bầu cử
(Dân trí) - Kiểm tra công tác bầu cử tại Khánh Hòa, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy; vận động cử tri đi bầu đầy đủ.
Ngày 4/3, đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Khánh Hòa.
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 12 (thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tại đây, ông Trần Sỹ Thanh biểu dương nỗ lực của các lực lượng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp; đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương về cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý địa phương cần tổ chức đón tiếp, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định. Khu vực bỏ phiếu phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy. Các khu dân cư cần phát động phong trào thi đua, vận động cử tri tham gia sớm, đầy đủ, tạo không khí ngày hội lớn của đất nước.
Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, đến nay 65/65 xã, phường, đặc khu đã niêm yết danh sách hơn 1,6 triệu cử tri theo luật định.
Để chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.123 tổ bầu cử.
Ủy ban bầu cử tỉnh cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về bầu cử, tổng hợp kết quả và lập biên bản kiểm phiếu cho các địa phương, đơn vị cơ sở.
Ông Trần Sỹ Thanh đề nghị tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.
Các khu vực bỏ phiếu phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ ngày bầu cử; chú trọng phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, sự cố bất thường; sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại tỉnh Khánh Hòa.
Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 25, ngày 23/2 của Bộ Chính trị về thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Khánh Hòa.
Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Trần Sỹ Thanh lưu ý các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chủ động phối hợp với các thành viên đoàn để bảo đảm hiệu quả công việc.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Vì vậy, quá trình triển khai cần phát hiện, ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo của địa phương cũng như chỉ ra khó khăn, bất cập; từ đó kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để nhân rộng mô hình hiệu quả và tháo gỡ vướng mắc.