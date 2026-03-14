Công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Chiều 14/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu các đơn vị nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc với TPHCM (Ảnh: TTXVN).

Đoàn kiểm tra cũng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra. Địa phương cần chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại một số cuộc làm việc với thành phố, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ TPHCM còn những nút thắt khiến tăng trưởng chưa bền vững, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế.

Thành phố còn các vấn đề như hạ tầng quá tải, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, úng ngập ngày càng nghiêm trọng; giao thông ùn tắc triền miên; nhiều nhà tạm bợ, cũ nát chạy dọc các kênh rạch, sông ngòi…

Chủ tịch Quốc hội mong muốn thông qua cuộc kiểm tra, TPHCM sẽ đổi mới trong lãnh đạo, phương thức quản lý, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định lĩnh hội tất cả ý kiến chỉ đạo, nhận xét của đoàn kiểm tra.

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 46, lãnh đạo Thành ủy TPHCM cho biết, với số lượng cử tri đông nhất cả nước và nhiều điểm bỏ phiếu, thành phố cũng gặp những khó khăn nhất định trong công tác tổ chức bầu cử.

Do đó, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử thành phố đã triển khai nhiệm vụ rất sớm và phân công trực tiếp từng nhân sự trong Ban Thường vụ Thành ủy bám sát địa bàn để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Đối với việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng, điều quan trọng nhất là xây dựng và triển khai chương trình hành động để bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu.