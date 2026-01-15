Ngày 15/1, tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương, UBND TPHCM phối hợp với sở, ngành tổ chức lễ công bố phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM. Đây là đô thị đóng vai trò là bộ não khoa học công nghệ của vùng sản xuất công nghệ cao.

Khu đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM với cấu trúc không gian tích hợp bao gồm vùng lõi đổi mới sáng tạo (khoảng 103ha tại phường Bình Dương) tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và Vành đai phát triển công nghệ cao gồm các khu công nghiệp thế hệ mới như VSIP III, Cây Trường, Lai Hưng.

Điểm khác biệt cốt lõi là đưa bộ não nghiên cứu vào ngay giữa vùng sản xuất quy mô lớn để rút ngắn chu trình từ R&D đến thương mại hóa. Đề án tận dụng hạ tầng sẵn có tại thành phố mới Bình Dương, bao gồm việc chuyển đổi công năng Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) thành tòa nhà khoa học công nghệ để kích hoạt nhanh các hoạt động…

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thuận Long).

Mục tiêu của đề án là tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực gắn với công nghiệp 4.0. Đồng thời, đây là mô hình tiên phong phát triển xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và nâng cao vị thế quốc tế của TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND Bùi Minh Thạnh cho biết, đề án phát triển đô thị khoa học công nghệ TPHCM là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Bùi Minh Thạnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ, dài hạn của Tập đoàn Becamex trong hơn 10 năm qua đã cùng các đối tác trong và ngoài nước, chủ động đầu tư xây dựng nền tảng hạ tầng và hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Bắc thành phố.

Lãnh đạo UBND TPHCM cùng các đại biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thuận Long).

Khu đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM có vị trí chiến lược đặc biệt trong tổng thể phát triển không gian của thành phố và vùng Đông Nam Bộ. Khu vực này giữ vai trò cửa ngõ logistics và trung tâm cung ứng năng lượng sạch cho toàn vùng, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, hạ tầng giao thông liên vùng và nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn....

Việc hình thành đô thị khoa học công nghệ tại khu vực này không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới, mà còn mở ra dư địa chiến lược để tái phân bổ và dịch chuyển các chức năng đô thị, công nghiệp và logistics ra khỏi vùng lõi trung tâm. Đây là điều kiện quan trọng để TPHCM phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, giảm áp lực cho khu vực nội đô hiện hữu, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và hạ tầng….

Đề án được triển khai trong bối cảnh TPHCM đang được trung ương trao những cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng. Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 của Quốc hội đã quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, cho phép thành phố chủ động hơn trong quản lý đầu tư, tài chính, phân cấp phân quyền và thử nghiệm các mô hình phát triển mới…

Thành phố sẽ tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm các mô hình, công nghệ...

"Thành phố cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ trong suốt quá trình triển khai đề án, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế tham gia phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM", ông Thạnh nhấn mạnh.