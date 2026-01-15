Sau 30 năm chờ đợi, người dân Đồng Nai sắp có cầu Cát Lái

Sáng 15/1, dự án cầu Cát Lái chính thức được triển khai với lễ động thổ tại bến phà Cát Lái, xã Đại Phước (Đồng Nai). Rất đông người dân xã Đại Phước và khu vực huyện Nhơn Trạch (cũ) bày tỏ vui mừng khi cây cầu được mong đợi suốt hàng chục năm sắp được xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, cầu Cát Lái không chỉ là một công trình giao thông đơn lẻ mà còn là trục kết nối chiến lược, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng giữa TPHCM và Đồng Nai, đồng thời tăng cường kết nối sân bay Long Thành với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

30 năm chờ đợi

Khoảng 6h sáng cùng ngày, tại bến phà Cát Lái phía xã Đại Phước (Đồng Nai), lẫn trong dòng xe máy xếp hàng chờ qua phà, anh Lê Văn Hưng - nhân viên truyền thông làm việc tại phường Bến Thành (TPHCM) - nở nụ cười tươi khi nghĩ đến việc chỉ vài năm nữa, quãng đường từ nhà đến công ty sẽ không còn phải chờ phà.

Ông Phạm Văn Thành (80 tuổi, xã Phước An, Đồng Nai) đến bến phà Cát Lái từ sớm dự lễ động thổ cầu Cát Lái (Ảnh: Hoàng Bình).

“Tôi về xã Đại Phước sinh sống hơn 10 năm nay, hằng ngày đi lại giữa Đồng Nai và TPHCM bằng phà Cát Lái. Thông tin xây cầu Cát Lái đã có từ lâu, nhưng đến năm nay dự án chính thức được triển khai nên bà con ai cũng vui và hạnh phúc. Khi có cầu, người lao động ở Nhơn Trạch sang TPHCM làm việc sẽ thuận lợi, an toàn hơn. Khu vực đô thị Nhơn Trạch cũng sẽ phát triển, đời sống người dân được nâng cao, con em có điều kiện học hành tốt hơn”, anh Hưng chia sẻ.

Có mặt tại lễ động thổ sáng cùng ngày, ông Phạm Văn Thành (80 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) cùng nhóm bạn lên phà Cát Lái từ sớm để chứng kiến khoảnh khắc động thổ cây cầu mơ ước của người dân Nhơn Trạch suốt hàng chục năm qua.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Thành nói: “Cầu Cát Lái là mong mỏi của người dân Nhơn Trạch suốt hàng chục năm qua. Trước đây, chúng tôi nhiều lần vui mừng rồi lại buồn khi nghe tin dự án sắp khởi công nhưng sau đó lại hoãn. Nay cầu Cát Lái chính thức động thổ, tôi cũng như nhiều người dân mong dự án sớm hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ để sớm triển khai xây dựng, thỏa lòng mong ngóng bấy lâu”.

Niềm vui của anh Hưng và ông Thành cũng là cảm xúc chung của người dân xã Đại Phước nói riêng và khu vực huyện Nhơn Trạch, Long Thành (cũ) nói chung. Trong khoảnh khắc ấy, bà con háo hức, mong chủ đầu tư sớm triển khai xây dựng để việc đi học, đi làm tại TPHCM thuận lợi hơn, qua đó tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Người dân xã Đại Phước ngồi trò chuyện về cầu Cát Lái xây dựng trong năm nay (Ảnh: Hoàng Bình).

Nhà ở ngay cạnh bến phà Cát Lái, bà Lê Thị Vui (52 tuổi, ngụ xã Đại Phước, Đồng Nai) cho biết, vào những ngày cuối tuần, tuyến đường dẫn vào bến phà thường xuyên đông đúc, dòng xe nối dài hàng kilomet. Người dân khu vực bến phà đã mong ngóng cây cầu kết nối với TPHCM suốt hàng chục năm qua.

“Có cầu không chỉ giúp giảm tải ùn tắc cho phà Cát Lái mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Nhơn Trạch. Khi đó, nhiều dịch vụ, tiện ích sẽ hình thành, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, bà Vui bày tỏ.

Hiện thực sau nhiều thăng trầm

Theo kế hoạch, giữa năm 2026, sân bay Long Thành sẽ vận hành khai thác thương mại. Việc triển khai dự án cầu Cát Lái sẽ góp phần kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành theo hướng khu đô thị ven sông Nhơn Trạch, qua đó tạo động lực phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - hạ tầng khu đô thị Nhơn Trạch - Long Thành.

Trong số các dự án cầu đường bộ kết nối Đồng Nai với TPHCM được quy hoạch xây dựng, cầu Cát Lái được xem là một trong những dự án “tâm điểm”, không chỉ bởi vị trí chiến lược mà còn bởi những thăng trầm kéo dài hơn ba thập kỷ trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch.

Ngay từ năm 1994, tỉnh Đồng Nai đã ấp ủ mong muốn xây dựng cây cầu thay thế phà Cát Lái. Đến năm 2003, dự án cầu Cát Lái được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, do Đồng Nai và TPHCM chưa thống nhất được phương án triển khai, dự án vẫn chưa thể thực hiện trong nhiều năm sau đó.

Phà Cát Lái nối Đồng Nai và TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Gần 14 năm sau, vào tháng 5/2017, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Đến tháng 8/2019, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có văn bản giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án cầu thay phà Cát Lái theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, dự án vẫn chưa thể khởi công xây dựng.

Trong bối cảnh đó, buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ngày 21/10/2025 được xem là dấu mốc quan trọng đối với dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối giữa hai địa phương. Tại buổi làm việc này, lãnh đạo TPHCM và Đồng Nai đã thống nhất lộ trình triển khai các dự án kết nối giao thông. Ngay sau đó, thủ tục đầu tư được đẩy nhanh với các sản phẩm, mốc tiến độ cụ thể, và đến hôm nay, tỉnh Đồng Nai chính thức tổ chức lễ động thổ cầu Cát Lái.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, cầu Cát Lái là công trình được người dân không chỉ ở đô thị mới Nhơn Trạch mà cả Đồng Nai và TPHCM mong chờ suốt nhiều năm qua. Việc động thổ dự án thể hiện nỗ lực rất lớn của hai địa phương nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân.

“Cầu Cát Lái sẽ góp phần cải thiện rõ rệt điều kiện đi lại, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đồng Nai và TPHCM, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông. Qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo thuận lợi cho lao động, học tập và sinh hoạt hằng ngày của người dân”, ông Hồ Văn Hà nhấn mạnh.