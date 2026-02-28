Công bố mức phí trên 3 tuyến cao tốc từ TPHCM đến Lâm Đồng
(Dân trí) - Từ ngày 1/3, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức thu phí. Ô tô dưới 12 chỗ ngồi đi từ TPHCM đến hết Lâm Đồng phải chi trả tổng cộng 305.302 đồng trên 3 tuyến cao tốc.
Ngày 28/2, ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí đối với các tuyến cao tốc gồm: Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
Trong đó, 2 tuyến qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây bắt đầu thu phí từ ngày 1/3 theo hình thức thu phí tự động không dừng (ETC).
Theo ông Nguyễn Khắc Việt, riêng cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa áp dụng thu phí ở giai đoạn này.
Khi chính thức thu phí, ô tô lưu thông theo hành trình từ TPHCM qua hết địa bàn Lâm Đồng sẽ phải trả phí trên 3 tuyến gồm: cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Theo đó, mức giá áp dụng đối với ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn (xe nhóm 1) trên tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là hơn 86.000 đồng; tuyến Phan Thiết - Dầu Giây là 128.700 đồng; tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết là 90.555 đồng.
Như vậy, ô tô dưới 12 chỗ đi từ TPHCM đến tỉnh Lâm Đồng thông qua 3 tuyến cao tốc trên cần trả tổng mức phí hơn 305.000 đồng.
Trước đó, từ ngày 1/1, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vận hành hệ thống thu phí tự động với mức 0 đồng để kiểm tra kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống trước khi thu chính thức.
Hai tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây được đầu tư liền mạch, tạo trục cao tốc kết nối khu vực Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ.
Trong đó, tuyến Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 99km; tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km, toàn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.