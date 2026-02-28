Công bố mức phí trên 3 tuyến cao tốc từ TPHCM đến Lâm Đồng

Ngày 28/2, ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, Bộ Xây dựng đã chấp thuận mức thu phí đối với các tuyến cao tốc gồm: Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trong đó, 2 tuyến qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây bắt đầu thu phí từ ngày 1/3 theo hình thức thu phí tự động không dừng (ETC).

Một đoạn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo ông Nguyễn Khắc Việt, riêng cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa áp dụng thu phí ở giai đoạn này.

Khi chính thức thu phí, ô tô lưu thông theo hành trình từ TPHCM qua hết địa bàn Lâm Đồng sẽ phải trả phí trên 3 tuyến gồm: cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo đó, mức giá áp dụng đối với ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn (xe nhóm 1) trên tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây là hơn 86.000 đồng; tuyến Phan Thiết - Dầu Giây là 128.700 đồng; tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết là 90.555 đồng.

Như vậy, ô tô dưới 12 chỗ đi từ TPHCM đến tỉnh Lâm Đồng thông qua 3 tuyến cao tốc trên cần trả tổng mức phí hơn 305.000 đồng.

Một đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng hệ thống trạm dừng nghỉ nhìn từ trên cao (Ảnh: Phạm Duy).

Trước đó, từ ngày 1/1, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vận hành hệ thống thu phí tự động với mức 0 đồng để kiểm tra kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống trước khi thu chính thức.

Hai tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây được đầu tư liền mạch, tạo trục cao tốc kết nối khu vực Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ.

Trong đó, tuyến Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 99km; tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km, toàn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.