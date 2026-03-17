Hà Nội khai trương nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 2 cấp

Ngày 17/3, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội tổ chức lễ khai trương nền tảng điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp thành phố - Một điểm đến của mọi nhiệm vụ.

Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp tích hợp 9 phân hệ cốt lõi, tạo nên sự đột phá trong công tác quản lý và điều hành gồm hệ thống quản lý văn bản; hệ thống theo dõi nhiệm vụ thành phố; hệ thống theo dõi đánh giá KPI đối với tập thể, cá nhân; hệ thống phòng họp không giấy tờ H-Cabinet...

Các đại biểu tham quan, trải nghiệm nền tảng điều hành (Ảnh: CTV).

Theo giới thiệu, nền tảng điều hành tập trung mang lại nhiều ưu điểm nổi bật như giúp tiết kiệm thời gian, tăng cường liên kết trong theo dõi và đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó, hệ thống quản lý văn bản đóng vai trò trung tâm, tích hợp hệ thống theo dõi nhiệm vụ để giám sát tiến độ, kết quả thực hiện của cán bộ, công chức. Đặc biệt, hệ thống có phân hệ riêng theo dõi các kiến nghị, yêu cầu tại các nghị quyết, thông báo của các phiên chất vấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá việc ra mắt nền tảng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan dân cử thủ đô.

Theo ông Định, việc xây dựng và đưa vào vận hành nền tảng là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương nền tảng điều hành (Ảnh: CTV).

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh việc khai trương nền tảng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bà Hà cũng nêu rõ chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia và quản lý Nhà nước. Đối với cơ quan dân cử, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và tăng cường gắn bó giữa đại biểu với cử tri và nhân dân.

Từ yêu cầu đó, bà Hà cho biết TP Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng nền tảng điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp thành phố, nhằm tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu và quy trình công việc trên một nền tảng thống nhất.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết nền tảng này sẽ góp phần kết nối và đồng bộ dữ liệu phục vụ hoạt động của cơ quan dân cử; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và xử lý công việc; hỗ trợ các đại biểu trong việc theo dõi, phân tích thông tin và thực hiện chức năng giám sát; mở rộng kênh tương tác giữa đại biểu với cử tri và nhân dân.

"Khi tư duy được đổi mới, khi công nghệ được khai thác hiệu quả thì chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử thủ đô sẽ được tăng lên một tầm cao mới", Chủ tịch HĐND TP Hà Nội tin tưởng.