Công bố danh sách 2.775 ô tô bị phạt nguội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chiều 22/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng vừa công bố danh sách 2.775 phương tiện bị phạt nguội. Các phương tiện này do camera AI trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi lại.

Hình ảnh các ô tô vi phạm trên cao tốc sẽ được truyền về Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

Theo C08, thời gian các phương tiện vi phạm bị ghi nhận từ 1/9 đến hết ngày 21/10. Địa điểm bị camera AI phát hiện là km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Danh sách các phương tiện vi phạm tại đây.

Cục CSGT cho biết, theo quy định của pháp luật, những trường hợp bị phạt nguội nếu không đến trụ sở CSGT để xử lý, thì sau 20 ngày kể từ ngày CSGT gửi thông báo, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm cho cơ quan đăng ký xe và cơ quan đăng kiểm.

CSGT gửi thông báo vi phạm cho tài xế như thế nào?

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, các thông tin về phương tiện vi phạm, hình ảnh phương tiện vi phạm trên các tuyến đường cao tốc, sẽ được truyền trực tuyến từ các camera giám sát trên đường cao tốc về Trung tâm thông tin chỉ huy Cục CSGT.

CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng VNeTraffic trong vòng 2 giờ đồng hồ (Ảnh: Trần Thanh).

Tại đây, cán bộ Cục CSGT (làm việc 24/7) sẽ có nhiệm vụ kiểm tra thông tin phương tiện vi phạm, đối soát với các dữ liệu liên quan như đăng ký xe, xử lý vi phạm, tai nạn giao thông, đăng kiểm, thông tin chủ xe để xác minh, bổ sung dữ liệu, sau đó cảnh sát sẽ gửi cảnh báo đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng VNeTraffic trong vòng 2 giờ đồng hồ.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, để nhận được thông báo, chủ phương tiện phải cài ứng dụng VNeTraffic trên các thiết bị di động.