Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại

Tối 12/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh khiến một nam thanh niên thiệt mạng.

Theo đó, hơn 15h cùng ngày, anh N.N.H. (21 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân) ở trong nhà, vừa sạc vừa xem điện thoại và bị sét đánh trúng.

Nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Gia đình, hàng xóm phát hiện, trình báo cơ quan chức năng. Cùng ngày, công an xã phối hợp với chính quyền đến kiểm tra hiện trường, động viên gia đình và hỗ trợ lo mai táng.

Theo Chủ tịch xã Hương Xuân, anh H. là con út trong gia đình có 3 anh em, bố mất năm 2021, hoàn cảnh khó khăn.